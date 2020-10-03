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Очевидцы назвали виновника ДТП с перевернувшейся в Рязани «семеркой»
По словам очевидцев, водитель признала вину.

ДТП на улице Есенина в субботу, 3 октября, устроила водитель автомобиля Skoda. Об этом сообщили в группе «Боевая классика Рязань» «ВКонтакте».

По словам очевидцев, женщина выехала справа из двора.

«Полностью уверенная, что она одна и, вероятно, переживая, решила, что ей нужно ехать именно по левой полосе, невзирая на все, совершила маневр „таран“ по „семерке“, что та ушла в забор. Владелец ВАЗ-2107 двигался по левой полосе в режиме „Дед едет на дачу“ и никак не ожидал, что дама — „японский камикадзе“, уже через секунду лежал на боку», — говорится в сообщении.

Также в нем отмечается, что водитель иномарки признала вину.

В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что в аварии никто не пострадал.