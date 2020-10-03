Видео: санавиация доставила в Рязань двухлетнего ребенка

О состоянии ребенка не сообщается.

В субботу, 3 октября, в Михайловский район прилетел вертолет санавиации, чтобы доставить в Рязань ребенка. Об этом пишет ИД « Пресса ».

Отмечается, что ребенку еще нет двух лет.

Руководству Михайловского района потребовалось менее 30 минут, чтобы установить вертолетную площадку.

Около 14 часов вертолет приземлился у детского сада. Ребенка привезли к площадке на машине скорой помощи. С ним были медики и родственники. В вертолет с ребенком села мама.

О состоянии ребенка не сообщается.