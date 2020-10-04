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Прокуратура начала проверку после пожара в рязанском селе
Жалобы и обращения от граждан принимают по телефону 8 (49142) 2-67-30.

Прокуратура взяла на контроль оказание медпомощи населению Клепиковского района после пожара в Ершовский Выселках Клепиковского района. Об этом сообщил сайт надзорного органа.

Прокуратура организовала проверку исполнения законодательства в сфере обеспечения населения медпомощью, в том числе в ближайших медучреждениях. Жалобы и обращения от граждан принимают по телефону 8 (49142) 2-67-30.

Отмечается, что двое сотрудников сгоревшей Истокской участковой больницы продолжат работу в Екшурском ФАПе.

Пожар произошел в ночь на субботу, 3 октября. Погибли две женщины — 69 и 83 лет.

Проверку после пожара начали следователи.

Ранее появились фото с места пожара.