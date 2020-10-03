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В полиции сообщили подробности ДТП в Приокском
В ДТП пострадали два человека.

В пресс-службе регионального управления МВД сообщили подробности аварии, произошедшей вечером в субботу, 3 октября, в Приокском.

Примерно в 20:12 на улице Октябрьской у дома №48 38-летний рязанец на Toyota Rav4 ехал со стороны улицы Пирогова в направлении улицы Молодежной и поворачивал налево на улицу Бронную. Он не убедился в безопасности маневра и столкнулся с «девяткой», за рулем которой был 42-летний рязанец.

Водитель и 28-летний пассажир ВАЗ-2109 обращались за медпомощью.