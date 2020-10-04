Видео: бывшая пленница «скопинского маньяка» дала интервью НТВ

Екатерина Мартынова и ее подруга Елена Самохина пробыли в плену маньяка 3 года и семь месяцев.

Бывшая пленница Виктора Мохова, «скопинского маньяка», Екатерина Мартынова, дала интервью НТВ . Сюжет о рязанке показали в эфире программы «Новые русские сенсации».

Екатерина Мартынова и ее подруга Елена Самохина пробыли в плену маньяка 3 года и семь месяцев.

Они попали туда в школьном возрасте. Мужчина насиловал девочек, Самохина родила от Мохова трех детей. Два раза роды принимала Екатерина прямо в бункере по учебнику акушерства и гинекологии. Третий ребенок родился уже на свободе мертвым. Пленницы спаслись, когда Мохов привел их к себе в дом, чтобы познакомить с девушкой, снимавшей у него комнату. Подругам удалось передать ей записку, в которой они рассказали обо всем и попросили незнакомку обратиться в милицию. Виктора Мохова приговорили к 17 годам лишения свободы, он выходит из тюрьмы в следующем году.

В интервью Екатерина Мартынова призналась, что испытывала ненависть к Мохову, когда находилась в плену.

«Сейчас все по-другому. Я чувствую, что он слабый, а я сильная», — отметила девушка.

Она упомянула, что мужчина присылал ей письмо из тюрьмы, в котором грозил «рассказать, как все было».

В сюжете воссоздали ситуацию, произошедшую 20 лет назад. 30 сентября 2000 года Мартынова и ее подруга поехали в Рязань на дискотеку. Девушки задержались на празднике, чтобы посмотреть салют. На пути домой перед ними остановилась машина, в которой был Мохов и его сообщница Елена Бадукина, представившаяся мужчиной по имени Алексей. Девушки сели в автомобиль, там им предложили шоколад, алкоголь. В спиртном оказались вещества, от которых они потеряли сознание.

Они очнулись, когда их привезли в «бункер», где они провели почти четыре года.

20 лет спустя девушка с телевизионной группой вернулись к дому Мохова. Она показала место, где их держали в плену.

Напомним, «скопинский маньяк» планирует отомстить жертвам после освобождения из тюрьмы. Ранее Мартынова рассказывала историю в «Пусть говорят» и объяснила, как смогла вернуться к нормальной жизни. Также стало известно о третьей жертве маньяка.