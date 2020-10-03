Опубликованы фото с места смертельного пожара в рязанском поселке
При пожаре погибли две женщины — 69 и 83 лет.
ИД «Пресса» опубликовало фото с места пожара в селе Ершовские Выселки Клепиковского района, который произошел в ночь на субботу, 3 октября.
При пожаре погибли две женщины — 69 и 83 лет. Останки одной из них уже нашли, идут поиски второй. Остальные люди, находившиеся в сгоревшем доме, успели выйти из здания.
Огонь перекинулся на больницу, находившуюся рядом. Она полностью сгорела, также обгорела больничная машина «Волга».
Проверку после пожара начали следователи. Сотрудников сгоревшей больницы переведут в другое медучреждение.