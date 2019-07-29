День ВМФ и несколько серьезных аварий. Обзор главных новостей выходных, 27-28 июля

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Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
Завершился последний уикенд июля. Вспомним главные события минувших выходных.
В воскресенье, 28 июля, в парке Морской славы рязанцы
В ночь на субботу, 27 июля, около деревни Квасьево Касимовского района «пятерка»
Около «Барса» на Московском шоссе легковушка
В ночь на субботу в центре Рязани
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Не обошлось без происшествий. В Песочне мужчина с ножом
В субботу, 27 июля, в Рязани 50-летний рабочий
Из-за ремонта теплотрассы, на перекрестках улиц Есенина и Грибоедова и улиц Есенина и Фирсова до 24:00 29 июля
К новостям культуры и спорта. ФК «Рязань»
На «Подбелке-2019» пройдет
В Рязанской области пройдет семейный фестиваль «Краски лета».
На Почтовой прошел цирковой фестиваль.
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