День ВМФ и несколько серьезных аварий. Обзор главных новостей выходных, 27-28 июля

Завершился последний уикенд июля. Вспомним главные события минувших выходных.

В воскресенье, 28 июля, в парке Морской славы рязанцы начали отмечать День Военно-морского флота. В церемонии приняли участие моряки-ветераны, учащиеся морских училищ и их близкие.

В ночь на субботу, 27 июля, около деревни Квасьево Касимовского района «пятерка» вылетела в кювет и врезалась в дерево. Погибли два человека.

Около «Барса» на Московском шоссе легковушка столкнулась с микроавтобусом. Грузопассажирский автомобиль Fiat перевернулся.

В ночь на субботу в центре Рязани столкнулись три автомобиля. Опубликовано видео с места ДТП.

Также появилось видео ДТП с автомобилем, повисшим на отбойнике на Северной Окружной. Из-за ДТП образовалась серьезная пробка.

Жители Рязанской области пожаловались Путину на уличное освещение и благоустройство дворов. Все нарушения должны устранить до конца года.

Против рязанского депутата Госдумы Александра Шерина подали еще один иск о банкротстве. В Арбитражный суд Рязанской области обратился гарантийный фонд региона.

Не обошлось без происшествий. В Песочне мужчина с ножом напал на людей в лифте. С места происшествия опубликовали видео.

В субботу, 27 июля, в Рязани 50-летний рабочий выпал с балкона квартиры дома на улице Быстрецкой.

Из-за ремонта теплотрассы, на перекрестках улиц Есенина и Грибоедова и улиц Есенина и Фирсова до 24:00 29 июля закрыли движение транспорта. На это время изменилось расписание общественного транспорта.

К новостям культуры и спорта. ФК «Рязань» вышел в 1/64 финала кубка России.

На «Подбелке-2019» пройдет диджей-батл . Для участия в состязании необходимо оставить заявку.

В Рязанской области пройдет семейный фестиваль «Краски лета». Программа мероприятий .