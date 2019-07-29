Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

9:44, 29 июля 2019 86
 0    0

День ВМФ и несколько серьезных аварий. Обзор главных новостей выходных, 27-28 июля

День ВМФ и несколько серьезных аварий. Обзор главных новостей выходных, 27-28 июля

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

Завершился последний уикенд июля. Вспомним главные события минувших выходных.

В воскресенье, 28 июля, в парке Морской славы рязанцы начали отмечать День Военно-морского флота. В церемонии приняли участие моряки-ветераны, учащиеся морских училищ и их близкие.

В ночь на субботу, 27 июля, около деревни Квасьево Касимовского района «пятерка» вылетела в кювет и врезалась в дерево. Погибли два человека.

Около «Барса» на Московском шоссе легковушка столкнулась с микроавтобусом. Грузопассажирский автомобиль Fiat перевернулся.

В ночь на субботу в центре Рязани столкнулись три автомобиля. Опубликовано видео с места ДТП.

Также появилось видео ДТП с автомобилем, повисшим на отбойнике на Северной Окружной. Из-за ДТП образовалась серьезная пробка.

Жители Рязанской области пожаловались Путину на уличное освещение и благоустройство дворов. Все нарушения должны устранить до конца года.

Против рязанского депутата Госдумы Александра Шерина подали еще один иск о банкротстве. В Арбитражный суд Рязанской области обратился гарантийный фонд региона.

Не обошлось без происшествий. В Песочне мужчина с ножом напал на людей в лифте. С места происшествия опубликовали видео.

В субботу, 27 июля, в Рязани 50-летний рабочий выпал с балкона квартиры дома на улице Быстрецкой.

Из-за ремонта теплотрассы, на перекрестках улиц Есенина и Грибоедова и улиц Есенина и Фирсова до 24:00 29 июля закрыли движение транспорта. На это время изменилось расписание общественного транспорта.

К новостям культуры и спорта. ФК «Рязань» вышел в 1/64 финала кубка России.

На «Подбелке-2019» пройдет диджей-батл. Для участия в состязании необходимо оставить заявку.

В Рязанской области пройдет семейный фестиваль «Краски лета». Программа мероприятий.

На Почтовой прошел цирковой фестиваль. Фоторепортаж.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
4 дня назад
Отвечает прокуратура. Могут ли врачи запретить посещать родственника в реанимации?

Отвечает прокуратура. Могут ли врачи запретить посещать родственника в реанимации?

Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.

Популярное
Комментируемое
Новое
9:39, 28 июля 2019 15 424
«Лада» начала продажи «русского гелика» за 1,2 миллиона рублей
17:30, 16 июля 2019 13 212
Команда «Автоимпорта» представит Рязань на всероссийском этапе спартакиады трудящихся
22:09, 25 июля 2019 12 342
В Рыбновском районе простились с бывшим главой администрации. Фото
10:02, 28 июля 2019 12 119
В Песочне мужчина с ножом напал на людей в лифте
9:59, 17 июля 2019 11 631
В массовой аварии с фурами под Скопином погиб мужчина. Подробности 2
Все новости
Голосования

Как вы провели отпуск этим летом?

Окончание опроса: 6.08.2019
Архив голосований
Форум