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10:31, 27 июля 2019 371
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В полиции прокомментировали ДТП с перевернувшимся около «Барса» на Московском шоссе микроавтобусом

В полиции прокомментировали ДТП с перевернувшимся около «Барса» на Московском шоссе микроавтобусом

В полиции прокомментировали ДТП с перевернувшимся около «Барса» на Московском шоссе микроавтобусом.

По сообщению УМВД, авария произошла в 8:40 в районе Московского шоссе, дом 5. По предварительной информации столкнулись Renault Logan и грузопассажирский автомобиль Fiat.

В результате столкновения Fiat опрокинулся. В нем находились три человека. Никто из них не пострадал. На месте работают сотрудники полиции.

Напомним, авария произошла утром в субботу, 27 июля. В социальных сетях опубликовали видео с места происшествия.


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