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16:57, 28 июля 2019 193
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Против рязанского депутата Госдумы подали еще один иск о банкротстве

Против рязанского депутата Госдумы подали еще один иск о банкротстве

Против рязанского депутата Госдумы Александра Шерина подали еще один иск о банкротстве. В Арбитражный суд Рязанской области обратился гарантийный фонд региона. Такие данные опубликовал сайт суда.

Организация просит признать политика банкротом в связи с наличием непогашенной задолженности в размере 10 393 559 рублей 13 копеек.

Напомним, Сергей Чудин просит признать Шерина банкротом и выставить его имущество на продажу из-за долга на общую сумму 1 миллион 53 тысячи 372 рубля 18 копеек. Мирно договориться у них не вышло.


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