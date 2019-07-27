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17:59, 27 июля 2019 638
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В ночь на субботу в центре Рязани столкнулись три автомобиля. Видео

В ночь на субботу в центре Рязани столкнулись три автомобиля. Видео

В ночь на субботу, 27 июля, на Первомайском проспекте столкнулись три автомобиля. Об этом RZN.info сообщил собственный источник.

ДТП произошло около часа ночи.

Мужчина на Toyota Camry, ехавший в сторону площади Победы, не справился с управлением и врезался в бордюр. Машину отбросило на «встречку», где она столкнулась с Toyota Corolla, двигавшейся в сторону площади Ленина.

От удара Toyota Camry также врезалась в «двенадцатую».

В ДТП пострадали три человека: пассажиры Toyota Camry и «двенадцатой», а также водитель ВАЗа.

Фото и видео Дмитрия Кустова


© RZN.info

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