В ночь на субботу в центре Рязани столкнулись три автомобиля. Видео

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В ночь на субботу, 27 июля, на Первомайском проспекте столкнулись три автомобиля. Об этом RZN.info сообщил собственный источник.
ДТП произошло около часа ночи.
Мужчина на Toyota Camry, ехавший в сторону площади Победы, не справился с управлением и врезался в бордюр. Машину отбросило на «встречку», где она столкнулась с Toyota Corolla, двигавшейся в сторону площади Ленина.
От удара Toyota Camry также врезалась в «двенадцатую».
В ДТП пострадали три человека: пассажиры Toyota Camry и «двенадцатой», а также водитель ВАЗа.
Фото и видео Дмитрия Кустова
© RZN.info
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