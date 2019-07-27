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13:13, 27 июля 2019 320
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Улицу Есенина перекрыли на три дня. Изменение движения общественного транспорта

Улицу Есенина перекрыли на три дня. Изменение движения общественного транспорта

Из-за ремонта теплотрассы, на перекрестках улиц Есенина и Грибоедова и улиц Есенина и Фирсова до 24:00 29 июля будет закрыто движение транспорта. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

На это время движение общественного транспорта изменится.

Троллейбусы

  • №№3 и 8 при движении на участке улично-дорожной сети между остановками «Дом художника» и «Кальное» поедут по улицам Маяковского, Есенина, Горького, Новой в прямом и обратном направлении;

  • №13 ходить не будут.

Автобусы

  • №13 при движении между остановками ТЦ «Круиз» и «Цирк» будут следовать по Окскому проезду, улицам Свободы, Ленина в прямом и обратном направлении;

  • №14 при движении от ТЦ «Круиз» поедут по Окскому проезду, улицам Свободы, Ленина, Есенина, далее — по своему маршруту. При движении из поселка Шлаковый до остановки пункта «Музыкальный театр» поедут по своему маршруту, далее по улице Новой, Касимовскому шоссе, улицам Кальной, Есенина, далее по своему маршруту;

  • №№8, 12, 16, 21, 23 при движении по Касимовскому шоссе в сторону города будут следовать до остановки «Кальное», далее по Новой улице — улице Циолковского, далее по своим маршрутам.

Маршрутки

  • №№65, 66, 99 при движении по Касимовскому шоссе в сторону города поедут до останки «Мясокомбинат», далее в прямом и обратном направлении по Безымянному переулку до Кальной улицы, Окскому проезду, улицам Свободы, Ленина, далее — по своим маршрутам;

  • №№47, 53 при движении по Касимовскому шоссе в сторону города поедут до остановки «Кальное» далее по Новой улице, улице Циолковского в прямом и обратном направлении;

  • №95 между остановками «Кальная улица» и «Приобанк» поедут по Касимовскому шоссе, улицам Новой, Циолковского, Есенина в прямом и обратном направлении.


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