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12:15, 28 июля 2019 96
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Рязанцы начали отмечать День ВМФ. Фото

Рязанцы начали отмечать День ВМФ. Фото

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

В воскресенье, 28 июля, в парке Морской славы рязанцы начали отмечать День Военно-морского флота.

В церемонии приняли участие моряки-ветераны, учащиеся морских училищ и их близкие.

Мероприятие традиционно началось с митинга, шествия «Бессмертного экипажа» и возложения цветов к памятнику морякам. Также рязанцы почтили минутой молчания подводников, погибших в пожаре в Баренцевом море.

Ветеранов ВМФ и гостей праздника поздравили председатель Рязанского областного комитета ветеранов военно-морского флота, капитан первого ранга Василий Гришин и депутат облдумы Татьяна Панфилова.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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