Рязанцы начали отмечать День ВМФ. Фото

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Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
В воскресенье, 28 июля, в парке Морской славы рязанцы начали отмечать День Военно-морского флота.
В церемонии приняли участие моряки-ветераны, учащиеся морских училищ и их близкие.
Мероприятие традиционно началось с митинга, шествия «Бессмертного экипажа» и возложения цветов к памятнику морякам. Также рязанцы почтили минутой молчания подводников, погибших в
Ветеранов ВМФ и гостей праздника поздравили председатель Рязанского областного комитета ветеранов военно-морского флота, капитан первого ранга Василий Гришин и депутат облдумы Татьяна Панфилова.
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