В Касимовском районе «пятерка» врезалась в дерево, погибли два человека

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Фото: Ru.wikipedia.org
В ночь на субботу, 27 июля, около деревни Квасьево Касимовского района «пятерка» вылетела в кювет и врезалась в дерево. Об этом RZN.info сообщил очевидец.
За рулем автомобиля был 20-летний молодой человек. Водитель, а также его 22-летний пассажир скончались на месте ДТП.
Подробности происшествия уточняются.
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