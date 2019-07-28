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10:21, 28 июля 2019 390
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В Касимовском районе «пятерка» врезалась в дерево, погибли два человека

В Касимовском районе «пятерка» врезалась в дерево, погибли два человека

Фото: Ru.wikipedia.org

В ночь на субботу, 27 июля, около деревни Квасьево Касимовского района «пятерка» вылетела в кювет и врезалась в дерево. Об этом RZN.info сообщил очевидец.

За рулем автомобиля был 20-летний молодой человек. Водитель, а также его 22-летний пассажир скончались на месте ДТП.

Подробности происшествия уточняются.


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