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20:28, 27 июля 2019 243
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На «Подбелке-2019» пройдет диджей-батл

На «Подбелке-2019» пройдет диджей-батл

На фестивале «Подбелка-2019» пройдет батл диджеев. Для участия в состязании необходимо оставить заявку.

Организаторы отберут пять диджеев, которые станут финалистами и выступят на одной из сцен фестиваля.

Победителя определят по итогам онлайн-голосования зрителей. Заявки на выступление принимаются до 31 июля на странице фестиваля «ВКонтакте».

Финалисты получат подарки, а победитель — приз.

В заявке необходимо указать следующую информацию:

1) ФИО, а так же nickname и город; 2) Информация о вас и вашем творчестве (кратко в свободной форме, в том числе:

  • в каких конкурсах, фестивалях и других подобных мероприятиях участвовали, награды, достижения и т. п.;
  • в каком музыкальном стиле/жанре работаете;
  • любая другая информация, которую Вы считаете нужной передать оргкомитету фестиваля;

3) Ссылки на сайт или страницу «ВКонтакте»; 4) Контактные данные: телефон и электронная почта. Всем, кто оставляет заявку, необходимо быть участником данного сообщества и сделать репост данной записи. К заявке нужно прикрепить аудиозаписи (небольшие сеты), видео (желательно, не больше двух роликов) и вше фото.

Композиции не должны содержать нецензурную лексику, призывать к насилию, экстремизму и прочим противоправным действиям. Иногородние исполнители и группы оплачивают поездку, проживание и питание самостоятельно.


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