На «Подбелке-2019» пройдет диджей-батл

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На фестивале «Подбелка-2019» пройдет батл диджеев. Для участия в состязании необходимо оставить заявку.
Организаторы отберут пять диджеев, которые станут финалистами и выступят на одной из сцен фестиваля.
Победителя определят по итогам онлайн-голосования зрителей. Заявки на выступление принимаются до 31 июля на
Финалисты получат подарки, а победитель — приз.
В заявке необходимо указать следующую информацию:
1) ФИО, а так же nickname и город; 2) Информация о вас и вашем творчестве (кратко в свободной форме, в том числе:
3) Ссылки на сайт или страницу «ВКонтакте»;
4) Контактные данные: телефон и электронная почта. Всем, кто оставляет заявку, необходимо быть участником данного
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