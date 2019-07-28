Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

20:20, 28 июля 2019 168
 0    0

В Рязанской области пройдет семейный фестиваль «Краски лета». Программа мероприятий

В Рязанской области пройдет семейный фестиваль «Краски лета». Программа мероприятий

17 августа на аэродроме Касимова пройдет фестиваль «Краски лета». Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Во время фестиваля откроют множество развлекательных площадок для взрослых и детей. В программу входят детские аттракционы, занятия йогой и танцевальным направлением «зумба», катания на лошадях и на внедорожниках, показательные заезды картингистов.

Центральным событием фестиваля станет турнир по спортивному пейнтболу среди команд.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 день назад
Роба вместо пачки денег. Откровения рязанских закладчиков

Роба вместо пачки денег. Откровения рязанских закладчиков

По статье 228.1 Уголовного кодекса за такую деятельность грозит срок от четырех лет лишения свободы.

Популярное
Комментируемое
Новое
17:30, 16 июля 2019 13 170
Команда «Автоимпорта» представит Рязань на всероссийском этапе спартакиады трудящихся
9:39, 28 июля 2019 12 726
«Лада» начала продажи «русского гелика» за 1,2 миллиона рублей
22:09, 25 июля 2019 12 196
В Рыбновском районе простились с бывшим главой администрации. Фото
9:59, 17 июля 2019 11 566
В массовой аварии с фурами под Скопином погиб мужчина. Подробности 2
19:22, 22 июля 2019 11 023
В Рязани камеры появятся еще на 13 улицах. Список 4
Все новости
Голосования

Как вы провели отпуск этим летом?

Окончание опроса: 6.08.2019
Архив голосований
Форум