В Рязанской области пройдет семейный фестиваль «Краски лета». Программа мероприятий

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17 августа на аэродроме Касимова пройдет фестиваль «Краски лета». Об этом сообщили организаторы мероприятия.
Во время фестиваля откроют множество развлекательных площадок для взрослых и детей. В программу входят детские аттракционы, занятия йогой и танцевальным направлением «зумба», катания на лошадях и на внедорожниках, показательные заезды картингистов.
Центральным событием фестиваля станет турнир по спортивному пейнтболу среди команд.
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По статье 228.1 Уголовного кодекса за такую деятельность грозит срок от четырех лет лишения свободы.