В Песочне мужчина напал на людей в лифте

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В ночь на воскресенье, 28 июля, мужчина напал на людей в лифте дома №27 корпус 3 по улице Зубковой. Об этом RZN.info сообщил очевидец.
Между мужчиной и пострадавшими начался конфликт, переросший в драку. Судя по ролику, предоставленному очевидцем, серьезно пострадал человек.
Подробности произошедшего уточняются.
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