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9:19, 28 июля 2019 246
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На Почтовой прошел цирковой фестиваль. Фото

На Почтовой прошел цирковой фестиваль. Фото

Фото: Администрация Рязани

В пятницу, 26 июля, в рамках фестивального лета на улице Почтовой прошел цирковой шапито-фест «Алле-оп!». Об этом сообщил сайт горадминистрации.

Для гостей выступили акробаты, фокусники, эквилибристы.

На главной сцене рязанцы могли увидеть выступления гимнастов, фокусников, услышать выступления воспитанников рязанских студий вокала, театров.

На улице также работали интерактивные площадки и мастера хендмейда. Желающие посетили мастер-классы по росписи на воде эбру и раскрашиванию глиняных игрушек, сделали рисунок хной мехенди, а также нарисовали аквагрим.

Вечером для гостей праздника подготовили огненное шоу.


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