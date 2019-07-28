На Почтовой прошел цирковой фестиваль. Фото

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Фото: Администрация Рязани
В пятницу, 26 июля, в рамках фестивального лета на улице Почтовой прошел цирковой шапито-фест «Алле-оп!». Об этом сообщил
Для гостей выступили акробаты, фокусники, эквилибристы.
На главной сцене рязанцы могли увидеть выступления гимнастов, фокусников, услышать выступления воспитанников рязанских студий вокала, театров.
На улице также работали интерактивные площадки и мастера хендмейда. Желающие посетили мастер-классы по росписи на воде эбру и раскрашиванию глиняных игрушек, сделали рисунок хной мехенди, а также нарисовали аквагрим.
Вечером для гостей праздника подготовили огненное шоу.
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