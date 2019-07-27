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11:26, 27 июля 2019 557
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Жители Рязанской области пожаловались Путину на уличное освещение и благоустройство дворов

Жители Рязанской области пожаловались Путину на уличное освещение и благоустройство дворов

Жители Рязанской области пожаловались Путину на уличное освещение, благоустройство дворов и отсутствие спортивных площадок.

23 июля 2019 года в Рязани работала мобильная приемная президента.

По итогам ее работы губернатору Рязанской области Николаю Любимову направили перечень поручений.

Надежда Иванова пожаловалась на уличное освещение в районе жилых домов 20, 24 и 25 в поселке Глебково Рыбновского района. Устранить проблему должны до 5 сентября 2019 года.

Дина Филиппова из того же поселка попросила оказать содействие в обустройстве спортивного городка. Ее просьбу удовлетворят до конца года.

Еще одну многофункциональную спортивную площадку установят в селе Вышгород Рязанского района.

Также решили помочь с благоустройством владельцам придомовых территорий жилых домов 5 и 6 по улице Прогресса и 1, 1 А, 3, ЗА по улице Мира в Рыбном.

Анастасия Родионова из села Новоселки Рыбновского района пожаловалась на отсутствие ремонта моста через реку Сосенка в селе Новоселки Рыбновского района.

Доложить о выполнении работ о его ремонте должны президенту Российской Федерации до 1 декабря 2019 года.


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