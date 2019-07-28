В Рязани рабочий выпал с балкона

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В субботу, 27 июля, в Рязани 50-летний рабочий выпал с балкона квартиры дома на улице Быстрецкой. Об этом RZN.info сообщил собственный источник.
Мужчина выпал с балкона квартиры на первом этаже по неосторожности. Его госпитализировали с переломом бедра.
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