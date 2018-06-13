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9:02, 13 июня 2018 263
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День России в Рязани. Обзор новостей за выходные, 10-12 июня

День России в Рязани. Обзор новостей за выходные, 10-12 июня

Прошли праздничные выходные, которые порадовали рязанцев долгожданным потеплением. Давайте вспомним, что важного и интересного произошло в эти дни в Рязанской области.

Не обошлось без аварий. В воскресенье, 10 июня, рядом с деревней Наумово столкнулись УАЗ и Renault Duster. В аварии пострадала семья из пяти человек, в том числе двое детей. Их вместе с матерью реанимировали.

В понедельник, 11 июня, в Клепиковском районе перевернулась фура из Белоруссии. В этот же день на Северной окружной столкнулись две легковушки. А во вторник, 12 июня, там же Lada Kalina «повисла» на отбойнике.

На выходных рязанцы возмутились, что в Песочне ярмарочную палатку установили прямо на велодорожке. Сооружение с надписью «Рязань меняется» появилось накануне Дня России в сквере имени Александрова.

В День России, 12 июня, губернатор Николай Любимов передал мощи Георгия Победоносца десантному училищу. После он выступил с речью перед военными и курсантами и отметил их доблесть и решимость в защите страны.

В этот же день на территории училища открыли памятник герою Сталинградской битвы генерал-полковнику Александру Родимцеву. Во вторник во всех районах рязани прошел спортивный фестиваль «Евпатий Коловрат». В нем поучаствовали около пяти тысяч горожан. На площади Ленина прошли соревнования за Суперкубок главы администрации Рязани по шахматам, дартсу, настольному теннису, игре в «Городки», кикбоксингу, боксу, дзюдо, кроссфиту, единоборствам, стритболу, мини-футболу, фигурному вождению велосипеда.

В Рязани ищут очевидцев интересного преступления. У мясной лавки на Первомайском проспекте неизвестные похитили деревянного поросенка. «Поросенок по-царски» исчез в ночь на воскресенье, 10 июня.

В прошедшие праздничные выходные рязанцы открыли грибной сезон. Фото «добычи» они опубликовали «ВКонтакте».


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