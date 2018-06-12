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13:39, 12 июня 2018 728
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На Северной окружной «Калина» «повисла» на отбойнике

На Северной окружной «Калина» «повисла» на отбойнике

Во вторник, 12 июня, на Северной окружной Lada Kalina «повисла» на отбойнике. Машина ехала в сторону Канищева.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», пробки нет.


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Корреспондент RZN.info посетила премию «Муз-ТВ 2018» и поделилась впечатлениями от увиденного.

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