В спортивном фестивале «Евпатий Коловрат» поучаствовали около пяти тысяч рязанцев. Фото

В спортивном фестивале «Евпатий Коловрат» поучаствовали около пяти тысяч рязанцев. Об этом сообщил сайт горадминистрации.
Отборочный этап соревнований за Суперкубок главы администрации Рязани
В 15:00 на площади Ленина начались состязания по шахматам, дартсу, настольному теннису, городошному спорту, кикбоксингу, боксу, дзюдо, кроссфиту, единоборствам, стритболу, мини-футболу, фигурному вождению велосипеда.
«Сегодня мы отмечаем День России с особым спортивным настроением. Во всех районах Рязани прошли соревнования, и сейчас на площади присутствуют все финалисты. Наша центральная площадь стала спортивной площадкой, где проходят соревнования по различным видам спорта, и скоро мы станем свидетелями финалов по каждому из них», — отметил Сергей Карабасов.