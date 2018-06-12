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17:40, 12 июня 2018 492
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В спортивном фестивале «Евпатий Коловрат» поучаствовали около пяти тысяч рязанцев. Фото

В спортивном фестивале «Евпатий Коловрат» поучаствовали около пяти тысяч рязанцев. Фото

В спортивном фестивале «Евпатий Коловрат» поучаствовали около пяти тысяч рязанцев. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

Отборочный этап соревнований за Суперкубок главы администрации Рязани старотовал утром во вторник, 12 июня, на четырех площадках во всех районах города.

В 15:00 на площади Ленина начались состязания по шахматам, дартсу, настольному теннису, городошному спорту, кикбоксингу, боксу, дзюдо, кроссфиту, единоборствам, стритболу, мини-футболу, фигурному вождению велосипеда.

«Сегодня мы отмечаем День России с особым спортивным настроением. Во всех районах Рязани прошли соревнования, и сейчас на площади присутствуют все финалисты. Наша центральная площадь стала спортивной площадкой, где проходят соревнования по различным видам спорта, и скоро мы станем свидетелями финалов по каждому из них», — отметил Сергей Карабасов.


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