Как убирают Рязань зимой. Репортаж из снегоуборочной машины

В один из последних снегопадов этой зимы (не календарной) редакция РЗН. инфо встретилась с работниками фирмы, которая занимается обслуживанием участка дороги от ТРЦ «Марко Молл» (Московское шоссе) через проезд Шабулина до Северной окружной в Рязани.

Несмотря на плюсовую погоду, в первые дни марта на дорогу выехали снегоуборочные машины.

Наш собеседник, начальник участка Андрей, рассказал об особенностях и тонкостях уборки улиц от снега и ответил на вопросы, интересующие жителей Рязани.

— Какая техника у вас занимается уборкой снега?

— Для уборки снега используются специальные коммунальные дорожные машины: грузовые самосвалы, которые переоборудуются на заводе. К ним цепляется отвал, в кузов устанавливаются специальные бункера и спецзнаки. Ковш не очень жёсткий, он поднимается от препятствий, например от лежачего полицейского.

Также для уборки снега используется малая механизация — снегороторные машины, минипогрузчики и фронтальные погрузчики, самосвалы для вывоза снега.

Кроме того, на КДМ установлено оборудование для разбрасывания хлоридов (реагентов). Основные виды хлоридных реагентов — это техническая соль [самый распространенный бюджетный реагент] или хлорид кальция и магния.

— С какой температуры реагенты начинают действовать?

— Реагенты действуют при любой температуре. Но есть свои нюансы. Это как с омывайкой. Существует «таблица зависимости». Есть регаенты, которые действуют и до -40 градусов.

Точно также и с хлоридами. Хлориды аналогично делятся на категории: работающие до -15, -20 и -40 градусов.

Когда происходят лёгкие перепады температуры через 0 градусов, достаточно насыпать соли с небольшой концентрацией. Реагентам, которые работают до -30, нужно больше времени на реакцию из-за низкой температуры.

Ну, а если затяжные снегопады, то нужно обязательно сначала чистить. Некоторые думают, что достаточно посыпать реагентами и всё. Ничего подобного. В данной ситуации нужно прочищать по максимуму, до асфальта. А потом уже посыпать хлоридами. Только тогда они начнут работать. Если их раскидать прямо на снег, то они просто не успеют справиться и от них не будет никакого толка. Хоть высыпи мешок, тонну или 10 тонн.

— Рязанцы часто интересуются, почему сразу не убирают выпавший снег. Сколько времени проходит от начала осадков до выхода машин?

— В снегопады мы работаем наперёд. Нет такого, что валит снег, а на дороге никого нет. Однако осадки идут постоянно и не бывает так, что мы прочистили, а снег сразу же перестал идти.

Мы проходим свой участок за 40 минут. И когда возвращаемся от конца к началу — там уже лежит слой снега. Поэтому может сложиться такое впечатление. Но мы курсируем, чистим постоянно.

На нашей территории путепровод — самый важный участок из-за того, что там стоят машины, общественный транспорт. Чтобы техника не застревала, ему мы уделяем больше всего времени, там «ходят» КДМ постоянно.

Наша задача в снегопад: прочистить и засыпать всё хлоридами, чтоб не было льда, была чистая дорога.

— На путепроводе этой зимой были ситуации, когда застревали фуры. Не успевали чистить?

— Есть недобросовестные водители фур, которые заезжают туда на лысой резине и застревают. И я сам лично производил съёмку, отправлял информацию в надзорные органы. Там видно было, что некоторые водители буксовали на летней резине, а рядом без проблем проезжала другая фура. Мы их слушаем по рации и прекрасно знаем, почему они там застревают.

Именно поэтому на путепроводе мы дежурим постоянно, чтобы вот таких ребят вытаскивать на тросу, чтобы не тормозить движение.

При этом за время снегопадов там не застрял ни один троллейбус, поэтому у нас там все под контролем.

— А вы чистите снег пока он не закончится или по графику?

— Специального графика нет. Всё зависит от дорожной обстановки. Ситуации бывают разные. Если сегодня небольшой снегопад, то достаточно даже одного водителя, чтобы он проехал, все прочистил, всё просыпал. А когда обильный снегопад, мы выпускаем все машины, которые проезжают по участку, пока не закончатся осадки.

В вечернее время, когда трафик спадает, мы можем одного водителя отпустить домой, чтобы он потом дежурил на дороге в ночь.

— А когда снег идёт более суток, дежурите всё это время?

— Да. В этом году было три таких снегопада. Прямо в машине ели и спали, реально машина работала полностью целые сутки — по два-три человека менялись. Одна КДМка дежурила на путепроводе, чтобы вытаскивать застревающие фуры. Машины проезжали по дороге каждые 15-20 минут.

— Это была самая сложная ситуация за зиму?

— Так мы попадали три раза. Два раза было очень жёстко, а третий — уже полегче. Может быть, привыкли…

Не менее сложные ситуации происходили при перепаде температур. В таком случае нельзя ни в коем случае упустить образование наледи.

— А что говорят водители КДМ в такие моменты? Что для них самое сложное?

— Всё в пелене, видимость плохая. Ты проезжаешь по участку, разворачиваешься обратно, а ощущение, что вовсе не ехал тут. Ждёшь, отслеживаешь, когда закончится снегопад. Это тяжело.

Также есть недопонимания с другими водителями — они нарушают правила дорожного движения, паркуются в неположенных местах.

— А где вы отслеживаете погоду? Какой-то специальный сервис?

Пользуемся несколькими сервисами: метеосводка от регионального МЧС, с помощью которой водители ориентируются постоянно, метеопосты, есть диспетчеры ДДРО, которые принимают обращения от рязанцев, жалобы на пульте ГАИ, наши мастера курируют зоны ответственности и следят за дорожным полотном, и, конечно, используем «Яндекс. погоду».

«Яндекс» показывает вполне достоверно. Плюс-минус полчаса бывают отклонения, но в остальном всё верно.

— А какие осадки самые неприятные?

— Метель, когда хлопья летят — самая тяжёлая ситуация. Когда снег идёт с дождём — эффективны хлориды, а в метель они не срабатывают, потому что слишком много осадков выпадает. Снег ложится прямо на реагенты: нижний слой успевает таять, а сверху всё равно сугроб…

— С какой скоростью максимально двигаются уборочные машины?

— В зависимости от снега, в среднем 30-40 километров в час.

Опять же, зависит от трафика. Если пробки большие, то уже до пешеходной скорости снижаемся. При большом трафике очень тяжело убирать дорогу.

— Если мы начали про трафик. Бывают ситуации, когда водители мешают вам качественно выполнять свою работу?

— Постоянно. Люди нас не понимают. Мы работаем, а они все спешат, едут на работу, домой.

Часто нам приходится перекрывать полосы, когда несколько машин идёт в ряд. Мы это делам для безопасности. Когда хлориды хранятся, они слёживаются и образуются камни. Для того чтобы такой камень не попал в машину, мы перекрываем полосы.

Естественно, многие этого не понимают. Очень часто попадаются такие рязанцы, в основном молодые люди от 20 до 30 лет, которым невтерпёж, хотят побыстрее проехать. Такие «лезут» прямо под КДМ и часто случаются аварии, потому что машина подлезает под ковш.

Ещё я перекрываю дорогу, когда наши машины разворачиваются на путепроводе, чтобы также избежать аварий…

— А сколько реагентов уходит на ваш участок?

— Есть норма расхода на квадратный метр, согласно этой норме, мы и сыпем. Тяжело конкретно ответить на этот вопрос. Все зависит от осадков. Если осадки обильные, то уходит до 10 тонн за раз. Если осадки средние, то достаточно просыпать до трёх тонн, чтобы предотвратить скольжение.

— А чисто песок вы раскидываете?

— Мы песок не раскидываем.

— Но есть кто раскидывает?

— В городе есть, кто раскидывает… (смеётся). Но песок на дорогах так не работает, как хлориды.

На региональных трассах раскидывается пескосмесь.

— Сейчас в городе многие четырёхполосные дороги превратились в две полосы, где-то встречные машины не могут разъехаться вовсе. Есть ли какие-то регламенты по уборке?

— Если смотреть на регламенты, то на уборку снега даётся трое суток…

— Поэтому в городе не убирают сразу, а ждут, когда снег закончится?

Этого я не знаю… А что касается сужения полос, то мы это всё отслеживаем, осматриваем. Если полосы съедаются снегом, то выезжает трактор, который грузит снег на машину и вывозит, не дожидаясь ни предписаний, ни претензий от ГАИ.

— То есть на тех участках в Рязани, где такие сужения есть, ГАИ выписывает предписания ответственным за дорогу?

— У наших заказчиков есть кураторы — они контролируют процесс уборки.

Именно ГАИ, как надзорный орган, проверяет результат уборки. Если результат работы их не устраивает, они выписывают предписания.

Мы все видим, что в городе есть недобросовестные подрядчики, которые с этим не справляются. На них также накладываются штрафы, я знаю и о судебных процессах.

— На ваш взгляд у города техники достаточно, чтобы даже в снежную зиму содержать дороги чистыми?

— Как именно у них построена работа и организован рабочий процесс — вопрос не ко мне…

— Есть выражение, что «асфальт сходит вместе со снегом весной». А реагенты влияют на образование ям или только переход «через ноль»?

— Главная проблема именно в перепаде температуры. Хлориды не влияют на то, чтобы асфальт разрушался.

— То есть если бы он замерзал один раз в начале зимы и потом весной таял…

— Деформации на дороге было бы гораздо меньше. У нас были бы красивые дороги.

— А как на кузов машины влияют реагенты?

— Соль присутствует в любом составе реагентов, поэтому лучше чаще мыть машину, чтобы соль не скапливалась на кузове.

Но опять же, подчеркну, что составы есть разные.

— Что происходит потом с этими хлоридами?

— Они просто со снегом растворяются и уходят в почву. Везде на дорогах предусмотрены водоотводы, потом это спускается в ливневки и проходит очистные сооружения. И только после этих этапов все попадает в естественную среду.

— А для почвы и газона они безопасны?

— Начнём с того, что хлориды при большой концентрации негативно влияют на почву и газоны. А если сыпать по участкам, то такого вреда они не наносят. К тому же реагенты разбавляются водой и снегом.

— А какой срок действия у хлоридов?

— Зависит от температуры. В среднем они работают до шести часов. Если сильный мороз и снегопад, то часа два. А в плюсовую температуру достаточно просыпать раз в шесть часов.

— Как люди реагируют на вашу работу?

— В обильные снегопады в наш адрес летело очень много негатива. Хотя, проезжая по городу, я понимал, что у нас не самый плохой участок в Рязани.

Людям сложно объяснить, что невозможно, чтобы снег падал, и тут же подбегал человек с метёлочкой, который его подбирал.

Мне самому нравится когда у нас на участке все хорошо, потому что очень много знакомых звонят, пишут СМС, хвалят.

— Спасибо за беседу.

— Хочу попросить рязанцев о терпении. Если вы видите КДМки, которые как вам кажется, мешают проезду, то не нужно их обгонять. Мы облегчаем вам путь, стараемся, чтобы всё было хорошо.