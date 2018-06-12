В рязанском училище ВДВ открыли памятник герою Сталинградской битвы. Фото

В День России, 12 июня, в рязанском училище ВДВ открыли бюст герою Сталинградской битвы генерал-полковнику Александру Родимцеву. На мероприятии были его сын Илья Родимцев, глава региона Николай Любимов и начальник училища Алексей Рагозин.
«Родимцев — не рязанец, его родина Оренбургская область, но это не имеет значения. Современное поколение жителей нашего региона должно помнить героев, которые так много сделали для своего Отечества и для мирного будущего России», — подчеркнул губернатор.
После открытия памятника участники церемонии возложили цветы.
В этот же день в десантное училище
Справка:
Александр Родимцев родился 8 марта1905 года в селе Шарлык Оренбургской области. В Красной Армии служил с 1927 года. Участвовал в гражданской войне в Испании, за что получил звание Героя Советского Союза. В 1939 году окончил Военную академию имени М. В. Фрунзе. Воевал в Польше, советско-финской войне.
В годы Великой Отечественной войны Александр Родимцев командовал пятой бригадой третьего воздушно-десантного корпуса, которая в конце 1941 года обороняла Киев. Позже под его началом 13-ая гвардейская стрелковая дивизия (в составе 62-й армии), в которой были и десантники, героически защищала Сталинград. Также Родимцев сражался на Курской дуге, форсировал реку Одер, освобождал Полтаву, Кременчуг, Кировоград, населенные пункты других стран.
С 1943 года Родимцев, командуя 32-м гвардейским стрелковым корпусом, с которым дошел до Праги, получил вторую медаль «Золотая Звезда» за умелое руководство войсками при форсировании реки Одер, героизм и мужество.