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12:45, 12 июня 2018 1 594
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В рязанском училище ВДВ открыли памятник герою Сталинградской битвы. Фото

В рязанском училище ВДВ открыли памятник герою Сталинградской битвы. Фото

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

В День России, 12 июня, в рязанском училище ВДВ открыли бюст герою Сталинградской битвы генерал-полковнику Александру Родимцеву. На мероприятии были его сын Илья Родимцев, глава региона Николай Любимов и начальник училища Алексей Рагозин.

«Родимцев — не рязанец, его родина Оренбургская область, но это не имеет значения. Современное поколение жителей нашего региона должно помнить героев, которые так много сделали для своего Отечества и для мирного будущего России», — подчеркнул губернатор.

После открытия памятника участники церемонии возложили цветы.

В этот же день в десантное училище передали мощи Георгия Победоносца.

Справка:

Александр Родимцев родился 8 марта1905 года в селе Шарлык Оренбургской области. В Красной Армии служил с 1927 года. Участвовал в гражданской войне в Испании, за что получил звание Героя Советского Союза. В 1939 году окончил Военную академию имени М. В. Фрунзе. Воевал в Польше, советско-финской войне.

В годы Великой Отечественной войны Александр Родимцев командовал пятой бригадой третьего воздушно-десантного корпуса, которая в конце 1941 года обороняла Киев. Позже под его началом 13-ая гвардейская стрелковая дивизия (в составе 62-й армии), в которой были и десантники, героически защищала Сталинград. Также Родимцев сражался на Курской дуге, форсировал реку Одер, освобождал Полтаву, Кременчуг, Кировоград, населенные пункты других стран.

С 1943 года Родимцев, командуя 32-м гвардейским стрелковым корпусом, с которым дошел до Праги, получил вторую медаль «Золотая Звезда» за умелое руководство войсками при форсировании реки Одер, героизм и мужество.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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