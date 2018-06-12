Любимов передал мощи Георгия Победоносца десантному училищу. Фоторепортаж

Николай Любимов передал ковчег с частицей мощей Георгия Победоносца начальнику училища ВДВ Алексею Рагозину. Церемония прошла во вторник, 12 июня.
В День России глава региона выступил с речью перед военными и курсантами. Он отметил их доблесть и решимость в защите страны.
«Под девизом „Никто, кроме нас“ рязанские выпускники-десантники внесли огромный вклад в страницы нашей общей истории. Они всегда там, где трудно. Недавно, в честь участия в параде Победы в Москве, я передал училищу
До окончания строительства церкви святыня будет в Борисо-Глебском соборе.
После торжественного марша курсантов и офицеров Любимов осмотрел место, где строится храм.