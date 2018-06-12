Рязанцы открыли грибной сезон. Фотографии срезаных подосиновиков и подберезовиков опубликовали в группе «
Автор снимков рассказала, что за три дня набрала восемь ведер грибов.
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Рязанцы открыли грибной сезон. Фотографии срезаных подосиновиков и подберезовиков опубликовали в группе «
Автор снимков рассказала, что за три дня набрала восемь ведер грибов.
Фото
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К решению проблемы подключились сразу несколько региональных и федеральных органов власти.