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15:45, 12 июня 2018 223
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Рязанцы открыли грибной сезон

Рязанцы открыли грибной сезон

Рязанцы открыли грибной сезон. Фотографии срезаных подосиновиков и подберезовиков опубликовали в группе «Подслушано Ряжск».

Автор снимков рассказала, что за три дня набрала восемь ведер грибов.

Фото Оли Лариной


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