В Рязани наградили победителей соревнований фестиваля «Евпатий Коловрат». Фото

В Рязани наградили победителей соревнований по стритболу и мини-футболу, проводимых в рамках фестиваля «Евпатий Коловрат». Об этом сообщил
В состязаниях на площади Ленина поучастовали 12 команд по мини-футболу в трех возрастных категориях и 24 команды по стритболу.
По словам капитана одной из команд Дмитрия Колбина, соревнования стали еще одной возможностью молодым спортсменам проявить свой потенциал и потренироваться в рамках дружеского турнира.
«Я очень рад, что наш город становится по-настоящему спортивным. Надеюсь, что в Рязани с каждым годом будет проводиться все больше подобных праздников», — отметил он.
Победителей и призеров соревнований наградил и.о. главы администрации Рязани Сергей Карабасов. Он вручил спортсменам кубки, медали и памятные подарки.
Напомним, всего в фестивале