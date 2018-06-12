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19:32, 12 июня 2018 1 292
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В Рязани наградили победителей соревнований фестиваля «Евпатий Коловрат». Фото

В Рязани наградили победителей соревнований фестиваля «Евпатий Коловрат». Фото

В Рязани наградили победителей соревнований по стритболу и мини-футболу, проводимых в рамках фестиваля «Евпатий Коловрат». Об этом сообщил сайт мэрии.

В состязаниях на площади Ленина поучастовали 12 команд по мини-футболу в трех возрастных категориях и 24 команды по стритболу.

По словам капитана одной из команд Дмитрия Колбина, соревнования стали еще одной возможностью молодым спортсменам проявить свой потенциал и потренироваться в рамках дружеского турнира.

«Я очень рад, что наш город становится по-настоящему спортивным. Надеюсь, что в Рязани с каждым годом будет проводиться все больше подобных праздников», — отметил он.

Победителей и призеров соревнований наградил и.о. главы администрации Рязани Сергей Карабасов. Он вручил спортсменам кубки, медали и памятные подарки.

Напомним, всего в фестивале поучаствовали около пяти тысяч рязанцев.


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