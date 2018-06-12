В Рязани начался фестиваль спорта «Евпатий Коловрат». Фото

В Рязани начался фестиваль спорта «Евпатий Коловрат». Его организовали во вторник, 12 июня, в рамках празднования Дня России,
Рязанцы будут соревноваться в шахматах, дартсе, настольном теннисе, городошном спорте, кикбоксинге, боксе, дзюдо, кроссфиту, единоборствах, стритболу, мини-футболу, фигурном вождении велосипеда. Площадками для состязаний стали Нижний городской сад, стадион агротехнологического университета, сквер имени Александрова, а также ЦПКиО.
«Отрадно, что наша инициатива — организовать и провести фестиваль спорта — была так тепло принята рязанцами и так активно ими поддержана, — отметил руководитель городской администрации Сергей Карабасов. — Сегодня нам удалось сплотить тысячи человек — спортсменов и просто любителей активного отдыха».
Победители районных этапов поборются за Суперкубок главы администрации на площади Ленина. Начало в 15:00.