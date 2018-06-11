В Клепиковском районе перевернулась фура из Белоруссии. Фотографии опубликовали в группе «
По словам очевидца, авария произошла неподалеку от озера Белое. Вечером в субботу, 9 июня, водитель перетаскивал груз из фуры в другую машину.
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В Клепиковском районе перевернулась фура из Белоруссии. Фотографии опубликовали в группе «
По словам очевидца, авария произошла неподалеку от озера Белое. Вечером в субботу, 9 июня, водитель перетаскивал груз из фуры в другую машину.
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