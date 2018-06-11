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17:28, 11 июня 2018 996
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На Северной окружной столкнулись две легковушки

На Северной окружной столкнулись две легковушки

На Северной окружной столкнулись две легковые машины. Фотографии опубликовали в группе «Подслушано у водителей в Рязани».

Авария произошла в понедельник, 11 июня, у 2-го Борковского карьера.

По данным на 17:30, в сторону Канищева образовалась полукилометровая пробка.


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6 дней назад
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