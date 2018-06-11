На Северной окружной столкнулись две легковушки

На Северной окружной столкнулись две легковые машины. Фотографии опубликовали в группе «
Авария произошла в понедельник, 11 июня, у 2-го Борковского карьера.
По данным на 17:30, в сторону Канищева образовалась полукилометровая пробка.
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На Северной окружной столкнулись две легковые машины. Фотографии опубликовали в группе «
Авария произошла в понедельник, 11 июня, у 2-го Борковского карьера.
По данным на 17:30, в сторону Канищева образовалась полукилометровая пробка.
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К решению проблемы подключились сразу несколько региональных и федеральных органов власти.