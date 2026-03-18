От рязанского нефтепроизводства к международному признанию. Как компания «М. Тех» добивается успехов и кто им помогает

Журналист РЗН. Инфо поговорила с директором компании «М. Тех» Александром Журавлевым и узнала о планах по работе с экспортными поставками, бизнес-миссиях, успехах и трудностях в переговорах, региональной поддержке и планах на будущее.

В Рязанской области работает предприятие, которое уверенно заявляет о себе на международном рынке. «М. Тех» — металлообрабатывающая компания, специализирующееся на проектировании и изготовлении внутренних устройств колонного оборудования для нефтеперерабатывающей, химической и нефтехимической отраслей. Собственная производственная база в сочетании с высокопроизводительным оборудованием позволяет компании решать задачи как действующих производств, так и новых инвестиционных проектов.

«Важное дело для страны и профессиональная команда»

«М. Тех» производит разные виды изделий: от корпусных элементов любой сложности и щитов, распределительных и вентиляционных решеток, рециркуляторов бактерицидных и мобильных установок для производства аммиачной воды. Но ключевое направление деятельности — создание внутренних контактных устройств для внутренних колонн: структурированных насадок, опорных элементов, распределителей среды, полотен тарелок. Именно в этой сфере компания демонстрирует инженерные компетенции, предлагая полные аналоги зарубежных решений, таких как MELLPAK и MELLPAK PLUS, с характеристиками, адаптированными под требования российских и дружественных рынков. В 2025 году предприятие отметило профессиональное сообщество: директор Александр Журавлев вошел в число 200 финалистов всероссийской премии «Молодой промышленник года».

Руководитель поделился, почему компанию оценили на высоком уровне. «На мой взгляд, главный критерий, почему наша компания вошла в число финалистов всероссийской премии „Молодой промышленник года“, — это то, что мы делаем очень важное на сегодняшний момент дело. Мы занимаемся импортозамещением в сфере нефтехимии и нефтепереработки. Фактически то, что мы делаем, напрямую оказывает влияние на энергобезопасность и энергонезависимость России. Это ключевой фактор, фактор номер один. И второй — это, конечно же, наша профессиональная команда, без которой реализация подобных амбициозных проектов просто была бы невозможна», — поделился Александр Журавлев.

Экспортная стратегия «М. Тех» развивается при активной поддержке региональных институтов развития. Помощь экспортерам Рязанской области оказывается в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт», а ключевым оператором этой работы выступает Рязанский центр экспорта Агентства развития бизнеса (РЦЭ).

По итогам 2025 года Рязанская область заняла первое место в Центральном федеральном округе и второе — в России по внедрению Регионального экспортного стандарта 2.0. В регионе действуют все 15 инструментов стандарта, включая участие в международных выставках, бизнес-миссиях, помощь в поиске партнеров, сертификацию продукции и юридическое сопровождение. «В 2025 году центр оказал 877 региональным компаниям более 2400 услуг», — отметила заместитель председателя правительства Рязанской области Юлия Швакова.

Новые горизонты

Именно благодаря такой поддержке «М. Тех» смог выйти на новые рынки. В ноябре 2024 года компания приняла участие в бизнес-миссии в Узбекистане, а в июне 2024-го — в международной выставке Caspian Oil & Gas в Баку. «У нас прошли достаточно продуктивные переговоры по поводу поставки наших изделий и технологий на предприятия группы SOCAR — это самый крупный холдинг в Азербайджане, которому принадлежат и нефтедобывающие, и нефтеперерабатывающие предприятия», — рассказал Александр Журавлев. Помимо поставок продукции «М. Тех» предприятию SOCAR, также обсуждалась возможность реализации производства на территории Азербайджана с учетом того, что оттуда можно экспортировать продукт и в другие страны.

«Задача по экспорту наших технологий и продукции не совсем простая, и, к сожалению, мы на сегодняшний момент находимся под достаточно сильным санкционным давлением, что негативно сказывается на нашем экспортном потенциале. Поэтому мы ищем зарубежного партнера, с которым вместе могли бы локализовать производство внутренних контактных устройств за пределами России с возможностью дальнейшего экспорта в дружественные нам страны», — отметил Журавлев.

Спрос на российские аналоги импортных насадок за рубежом растет. Как рассказал директор «М. Тех», до 2022 года на рынке присутствовали два крупных мировых игрока — швейцарская и американская компании. После их ухода ряд проектов оказался под угрозой, и «М. Тех» своевременно предложила отечественные решения, не уступающие по качеству зарубежным аналогам. «Данные устройства применяются на любых нефтеперерабатывающих и химических предприятиях. На сегодняшний момент у нас есть большой экспортный потенциал на рынки дружественных нам стран — там, где, в том числе, используется советская технология. Конечно, конкурировать с мировыми гигантами на международной арене для „М. Тех“ еще сложно, мы, откровенно говоря, еще до такого уровня не доросли, но предлагать хорошее решение по модернизации мощностей на предприятиях, которые были построены в советское время и которые по сей день используют советское оборудование и технологии, — здесь, конечно, наш потенциал достаточно высок», — поделился директор компании.

Полезная помощь

Александр Журавлев отметил, что для «М. Тех» поддержка Рязанского центра экспорта стала важным элементом экспортной стратегии.

«Для нашей компании наиболее полезными услугами центра экспорта оказались, во-первых, возможность участия в международных выставках, потому что центр экспорта на себя берет довольно большое количество вопросов, как с точки зрения организации, так и с точки зрения представления непосредственно стенда и репрезентации рязанских предприятий на международных выставках, — поделился Александр Журавлев. — И вторая, но не менее значимая услуга, которая нам была очень важна, — это бизнес-миссия, которая сопровождалась поиском партнеров».

Сейчас «М. Тех» ведет диалог с Ферганским НПЗ в Узбекистане по поставке внутренних контактных устройств, но сталкивается с типичными для экспорта рисками. Экспорт — это не только возможности, но и вызовы: логистика, валютные расчеты, адаптация продукции. Есть, например, трудности с зарубежными поставщиками. «На примере с узбекистанским НПЗ — мы понимаем, что у предприятия интерес есть, но мы также понимаем, что имеется также и достаточно большой риск существенной задержки оплаты поставленной продукции. Такие риски мы и планируем решать с помощью центра экспорта», — отметил Журавлев. По его словам, «М. Тех» занимается не только импортозамещением, но и импортоопережением.

«У нас есть линейка устройств, собственная технология, которая не то что не уступает импортным аналогам, но и по многим параметрам даже превосходит их качество. Сейчас столкнулись с небольшими сложностями, которые связаны с тем, что фергнаский НПЗ имеет риски неплатежеспособности, и у „М. Тех“ есть опасения, что мы можем не получить денежные средства за фактически поставленную продукцию. Поэтому в данный момент, в том числе с центром экспорта, ведем переговоры и надеемся воспользоваться одной из их услуг, которой мы раньше еще не пользовались, — это страхование экспортного контракта от неплатежа. Надеемся, что центр экспорта подскажет, как нивелировать наши риски по поводу того, что предприятие за рубежом может не оплатить фактически выполненный контракт», — заявил директор Александр Журавлев. Амбициозные планы

Глядя в будущее, команда «М. Тех» ставит амбициозные цели — есть задачи вывода на рынок теплообменного оборудования рязанского производства, а также ряд проектов в сфере экологии. «Пока данное направление находится на этапе опытно-промышленных испытаний — образцы и теплообменников, и образцы оборудования в эко-направлении, пока подробности раскрывать не будем.

Как только пройдем успешные испытания, обязательно расскажем, каких результатов нам удалось достичь», — рассказал Журавлев. Компания «М. Тех» — это пример синергии между частной инициативой, региональной поддержкой и федеральными программами. Благодаря нацпроекту «Международная кооперация и экспорт», работе Рязанского центра экспорта и профессионализму команды компания уверенно выходит на международную арену.