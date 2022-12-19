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Спас-Клепики

Спас-Клепики

Город Спас-Клепики расположен в 67 километрах к северо-востоку от Рязани. Является административным центром Клепиковского района. Он известен с XVI века как село Клепики на Касимовском тракте. Второе название — Спасское — а позже приставку «Спас» село получило после открытия в нем церкви Преображения. Во второй половине XVII века село стало известно как торговый центр, а в середине XIX в нем появилось производство ваты и пакли. В 1920 году Спас-Клепикам присваивается статус города.

В 1909—1912 гг. в церковно-учительской школе Спас-Клепиков учился Сергей Есенин. Здание школы сохранилось, в нем действует филиал музея-заповедника Сергея Есенина. Кроме того, в Спас-Клепиках расположены ряд других музеев: деревянного зодчества, боевой и трудовой славы.

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Рязанская область, Спасский район, 48 км автодороги Рязань – Ижевское
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Городской парк
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Лесопарк
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Озерье
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Дубки
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Баграмово
Новоселки (Рыбновский район)
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Старая Рязань
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Димитриевский мужской монастырь
391830 с. Дмитриево, Скопинского района
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Улица Костычева
База отдыха «Мещера»
База отдыха «Мещера»
д.Полушкино
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