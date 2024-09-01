Впервые Ласково упоминается в «Повести о Петре и Февронии Муромских», созданной на основе народных сказаний в XVI веке. Точно датировать события, происходящие в повести, невозможно, по оценке некоторых исследователей это начало XII века. Также достоверно не установлено происхождение топонима. Возможно он связан с древнерусским именем Ласка.

В настоящее время в селе находится часовня в честь святых Петра и Февронии. Каждый год 8 июля отмечается праздник «День семьи, любви и верности». Село имеет регулярное автобусное сообщение с Рязанью.