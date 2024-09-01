Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 30
20°
Втр, 01
23°
Срд, 02
22°
ЦБ USD 93.22 0.51 01/10
ЦБ EUR 104.17 0.7 01/10
Нал. USD 92.15 / 92.70 30/09 18:30
Нал. EUR 102.20 / 103.45 30/09 18:30
Новости
Итоги года New
Публикации
В Рязани начали активно застраивать заливные луга Оки. Там появится це...
В феврале 2024 года власти приняли изменения в генплан...
26 сентября 16:26
17 749
В Рязань поставили новый EXEED LX
Речь о новой комплектации Business, которая ориентирова...
18 сентября 15:36
8 247
В чем заключается работа каменщика? «Зеленый сад» продолжает рассказыв...
Каменщики существуют ровно столько, сколько люди занима...
16 сентября 17:06
10 640
В Рязанской области построят уникальный индустриально-складской компле...
На прошедшем в июне этого года Международном экономичес...
13 сентября 09:36
12 646
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Ласково

Ласково

Впервые Ласково упоминается в «Повести о Петре и Февронии Муромских», созданной на основе народных сказаний в XVI веке. Точно датировать события, происходящие в повести, невозможно, по оценке некоторых исследователей это начало XII века. Также достоверно не установлено происхождение топонима. Возможно он связан с древнерусским именем Ласка.

В настоящее время в селе находится часовня в честь святых Петра и Февронии. Каждый год 8 июля отмечается праздник «День семьи, любви и верности». Село имеет регулярное автобусное сообщение с Рязанью.

Другие кинотеатры

Парк имени Гагарина
Парк имени Гагарина
Батурино
Батурино
Свободное время
Свободное время
Рыбацкая деревня
Рыбацкая деревня
Тума
Тума
Площадь Победы
Площадь Победы
Село Троица Спасского района
Село Троица Спасского района
Площадь Театральная
Площадь Театральная
Дом со-творчества «Тепло»
Дом со-творчества «Тепло»
Оздоровительный комплекс «Звездный»
Оздоровительный комплекс «Звездный»
Усадьба фон-Дервизов в Старожилово
Усадьба фон-Дервизов в Старожилово
Бульвар Победы
Бульвар Победы
Сынтул
Сынтул
Рязанская ВДНХ
Рязанская ВДНХ
Площадь Новаторов
Площадь Новаторов
Усадьба фон Дервиза в Кирицах
Усадьба фон Дервиза в Кирицах
Аэродром Протасово
Аэродром Протасово
село Протасово, ул. Советская, 1
Спасск-Рязанский
Спасск-Рязанский
Мясной
Мясной
Заокское
Заокское
Улица Почтовая
Улица Почтовая
Соколовка
Соколовка
Площадь Маргелова
Площадь Маргелова
Заборово
Заборово
ЦПКиО
ЦПКиО
Спас-Клепики
Спас-Клепики
Концертно-выставочный зал «На Грибоедова»
Концертно-выставочный зал «На Грибоедова»
Морская школа
Морская школа
Шилово
Шилово
Скопин
Скопин
Скорбященский мемориальный комплекс
Скорбященский мемориальный комплекс
Ореховое озеро
Ореховое озеро
Рыбное
Рыбное
Поляны
Поляны
Глебово-Городище
Глебово-Городище
Клетино
Клетино
Солотча
Солотча
Площадь Соборная
Площадь Соборная
Площадь Ленина
Площадь Ленина
Лыбедский бульвар
Лыбедский бульвар
Аэродром Панино
Аэродром Панино
Рязанская область, Спасский район, 48 км автодороги Рязань – Ижевское
Городской парк
Городской парк
Летное поле у поселка Шумашь
Летное поле у поселка Шумашь
Лесопарк
Лесопарк
Озерье
Озерье
Дубки
Дубки
Баграмово
Баграмово
Новоселки (Рыбновский район)
Новоселки (Рыбновский район)
Старая Рязань
Старая Рязань
Димитриевский мужской монастырь
Димитриевский мужской монастырь
391830 с. Дмитриево, Скопинского района
Улица Костычева
Улица Костычева
База отдыха «Мещера»
База отдыха «Мещера»
д.Полушкино
Загородный оздоровительный комплекс «Звёздный»
Загородный оздоровительный комплекс «Звёздный»
Рязанская область, Спасский район, с. Выползово (35 км от г. Рязани)
Иоанно-Богословский монастырь
Иоанно-Богословский монастырь
с. Пощупово
Казанский женский монастырь
Казанский женский монастырь
ул. Фурманова, д. 56
Касимов
Касимов
Вышгород
Вышгород
Варские
Варские

Обзоры и анонсы

Куда пойти в выходные?
Куда пойти в выходные?
А что в кино?
А что в кино?
Куда пойти в выходные?
Куда пойти в выходные?
А что в кино?
А что в кино?
Куда пойти в выходные?
Куда пойти в выходные?
А что в кино?
А что в кино?
Куда пойти в выходные?
Куда пойти в выходные?
А что в кино?
А что в кино?
Куда пойти в выходные?
Куда пойти в выходные?
А что в кино?
А что в кино?