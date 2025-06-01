Расположено в 100 км от областного центра — г. Рязань, в 40 км от Старой Рязани и районного центра — г. Спасск-Рязанский, в 17 км от Окского заповедника. В 15 км к востоку протекает река Ока. С восточной стороны расположено озеро Ижевское, с южной — деревни Макеево, Малышево и Иванково, с западной — деревня Воскресеновка.

Село Ижевское впервые упоминается в 1387 году. С XVII века «село Ижевск на озере на Ижевском» принадлежало известным по русской истории и культуре фамилиям: боярину Годунову, князьям Одоевским и Трубецким, даже царице Екатерине I — жене Петра Великого. В конце XVIII столетия Ижевское приобрел петербургский аристократ Иван Демидов — внук знаменитого тульского кузнеца, сподвижника Петра I Никиты Демидовича Антуфьева, получившего от Петра фамилию Демидов.

В Ижевском расположен музей К. Э. Циолковского, открытый в 1967 году к 110-летию со дня рождения ученого. В фонде музея — несколько тысяч экспонатов, в том числе единственная детская фотография Циолковского и его единственный прижизненный скульптурный портрет.

В селе полностью сохранилась регулярная планировка конца XVIII века и в значительной степени — однородная одноэтажная застройка каменными крестьянскими домами второй половины XIX — начала XX века.

Частично (без колокольни и светового барабана) сохранилась и действует церковь Казанской иконы Божией Матери конца XVIII века с руинированными церковными лавками 1860-х годов.

На Покровском кладбище в северной части села сохранился и действует построенный перед революцией храм Успения Пресвятой Богородицы в неорусском стиле, подлинный фаянсовый иконостас из которого находится в Борисоглебском соборе в Рязани.

На Красноульском кладбище в центральной части села сохраняются и в настоящее время консервируются руины церкви Тимофея Прусского, построенной в честь освобождения ижевских крестьян от крепостной зависимости.