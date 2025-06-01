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Ижевское

Ижевское

Расположено в 100 км от областного центра — г. Рязань, в 40 км от Старой Рязани и районного центра — г. Спасск-Рязанский, в 17 км от Окского заповедника. В 15 км к востоку протекает река Ока. С восточной стороны расположено озеро Ижевское, с южной — деревни Макеево, Малышево и Иванково, с западной — деревня Воскресеновка.

Село Ижевское впервые упоминается в 1387 году. С XVII века «село Ижевск на озере на Ижевском» принадлежало известным по русской истории и культуре фамилиям: боярину Годунову, князьям Одоевским и Трубецким, даже царице Екатерине I — жене Петра Великого. В конце XVIII столетия Ижевское приобрел петербургский аристократ Иван Демидов — внук знаменитого тульского кузнеца, сподвижника Петра I Никиты Демидовича Антуфьева, получившего от Петра фамилию Демидов.

В Ижевском расположен музей К. Э. Циолковского, открытый в 1967 году к 110-летию со дня рождения ученого. В фонде музея — несколько тысяч экспонатов, в том числе единственная детская фотография Циолковского и его единственный прижизненный скульптурный портрет.

В селе полностью сохранилась регулярная планировка конца XVIII века и в значительной степени — однородная одноэтажная застройка каменными крестьянскими домами второй половины XIX — начала XX века.

Частично (без колокольни и светового барабана) сохранилась и действует церковь Казанской иконы Божией Матери конца XVIII века с руинированными церковными лавками 1860-х годов.

На Покровском кладбище в северной части села сохранился и действует построенный перед революцией храм Успения Пресвятой Богородицы в неорусском стиле, подлинный фаянсовый иконостас из которого находится в Борисоглебском соборе в Рязани.

На Красноульском кладбище в центральной части села сохраняются и в настоящее время консервируются руины церкви Тимофея Прусского, построенной в честь освобождения ижевских крестьян от крепостной зависимости.

Другие кинотеатры

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Парк имени Гагарина
Батурино
Батурино
Свободное время
Свободное время
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Рыбацкая деревня
Тума
Тума
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Государственный историко-культурный, природно-ландшафтный музей-заповедник «Усадьба С.Н. Худекова»
391222, Рязанская область, Кораблинский район, с. Ерлино, ул. Административный центр, д. 5
Площадь Победы
Площадь Победы
Площадь Театральная
Площадь Театральная
Дом со-творчества «Тепло»
Дом со-творчества «Тепло»
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Оздоровительный комплекс «Звездный»
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Бульвар Победы
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Рязанская ВДНХ
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Площадь Новаторов
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Сынтул
Усадьба фон Дервиза в Кирицах
Усадьба фон Дервиза в Кирицах
Аэродром Протасово
Аэродром Протасово
село Протасово, ул. Советская, 1
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Спасск-Рязанский
Мясной
Мясной
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Заокское
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Улица Почтовая
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Заборово
ЦПКиО
ЦПКиО
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Спас-Клепики
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Концертно-выставочный зал «На Грибоедова»
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Шилово
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Скорбященский мемориальный комплекс
Ореховое озеро
Ореховое озеро
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Рыбное
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Глебово-Городище
Клетино
Клетино
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Площадь Соборная
Площадь Ленина
Площадь Ленина
Лыбедский бульвар
Лыбедский бульвар
Аэродром Панино
Аэродром Панино
Рязанская область, Спасский район, 48 км автодороги Рязань – Ижевское
Городской парк
Городской парк
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Летное поле у поселка Шумашь
Лесопарк
Лесопарк
Озерье
Озерье
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Ласково
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Баграмово
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Новоселки (Рыбновский район)
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Старая Рязань
Димитриевский мужской монастырь
Димитриевский мужской монастырь
391830 с. Дмитриево, Скопинского района
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Улица Костычева
База отдыха «Мещера»
База отдыха «Мещера»
д.Полушкино
Загородный оздоровительный комплекс «Звёздный»
Загородный оздоровительный комплекс «Звёздный»
Рязанская область, Спасский район, с. Выползово (35 км от г. Рязани)
Иоанно-Богословский монастырь
Иоанно-Богословский монастырь
с. Пощупово
Казанский женский монастырь
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ул. Фурманова, д. 56
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