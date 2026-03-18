Летописных известий о заложении города Переяславля нет, поэтому временем его основания, опираясь на сообщение из Следованной Псалтыри XV—XVI вв. , считается 1095 год. Свое теперешнее название город Рязань (так он называется с 1778 года) воспринял от первой, более древней столицы Рязанского княжества — Старой Рязани, которая была разрушена татаро-монгольским нашествием в начале XIII века, в декабре 1237 года.

На территории Кремля располагался один из старейших и крупнейших музеев региона, основанный в 1884 г. Рязанской ученой архивной комиссией.

Сегодня Рязанский Кремль — это открытая живописная территория для прогулок и встреч на фоне уникального ансамбля исторических и архитектурных памятников, включая вал. В настоящее время на территории Рязанского кремля располагаются экспозиции и выставки Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника, демонстрирующие богатые фондовые коллекции музея, а также рассказывающие об истории и культуре Рязани и области.