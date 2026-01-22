Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорителем РПЛ из Рязани Николаем Титковым

Николай Титков — родился в Рязани. В 10 лет он оказался в школе «Сатурна», а в 18 — в молодёжке «Локомотива», где играл в Еврокубках. Спустя год рязанец дебютировал в основе «железнодорожников». После было несколько аренд в «Оренбург», выход с командой в РПЛ. В 2025 году футболист оказался в калининградской «Балтике». Вместе с ней он также поднялся в РПЛ. В этом сезоне «балтийцы» стали главным открытием турнира. Перед зимним перерывом команда располагается на 5-м месте в таблице, опережая «Спартак», «Динамо», «Рубин» и другие опытные команды лиги.

Одни из лидеров команды-открытия — Николай Титков. В 2025 году он забил дебютный для себя гол в РПЛ «Спартаку». Всего на его счету в текущем сезоне два гола (оба спартаковцам) и три результативные передачи. Редакция РЗН. инфо пообщалась с футболистом и узнала, как часто он бывает в Рязани, как оценивает местную кухню, что слушает и какое место «Балтики» будет считать успешным по итогам сезона.

— Николай, расскажите немного о себе. Как попали в футбол?

— Я родился в Рязани, жил в Канищеве, учился в школе № 65. Мой первый тренер — Александр Грачев. Однажды он пришёл к нам в школу и предложил заниматься футболом, оставил свои контакты. На первую тренировку меня отвел отец… Так я стал заниматься футболом. Мне было 7 лет.

— А до этого не играли?

— Конечно, гоняли мяч с друзьями на улице, во дворе. Ещё занимался и другим спортом — дзюдо. Но больше любил смотреть футбол, болел за «Спартак».

— Какие условия для тренировок тогда были в Рязани?

— Иногда тренировались даже на «Спартаке», когда готовились к соревнованиям между рязанскими школами. Мы выступали за ДЮСШ № 5. А в целом — были разные условия.

Иногда тренировались просто на земле… Это был даже не школьный стадион. Просто ставили портфели, вещи и гоняли мяч.

— Как так получилось, что оказались в Егорьевске, в школе «Сатурна»?

— Наш тренер Александр Грачев постоянно возил своих воспитанников на просмотры в разные школы. Это был не только «Сатурн», но и московские клубы. Так в 2010 году удалось попасть в Егорьевск.

У Александр Грачева тренировался и Константин Кучаев, который на два года меня старше. Его тоже наш тренер устроил в «Мастер-Сатурн». В те времена, да и сейчас, это был бренд. Это была школа, куда отбирают лучших из лучших. Александр Иванович понимал, что там были лучше условия и возможности для будущего развития. Да и не только он возил ребят в Москву и Подмосковье, тренеры из других рязанских школ, например из «Золотых куполов», тоже часто это делали. Можно сказать, это была тенденция.

Было понято, что в Егорьевске — полноценный футбольный интернат, где за тобой постоянно присматривали специалисты.

— Как давался переезд? Было тяжело?

— Многие, кто приезжал туда из дальних городов — не выдерживали и уезжали домой.

Понятно, что без родителей в таком возрасте поначалу было тяжело. Потом привыкаешь, вливаешься и становится легче. Плюс я жил очень недалеко, [Егорьевск находится в 120 км от Рязани.] на выходные часто ездил домой или родители приезжали ко мне.

— А сейчас часто бываете в Рязани?

— Получается приезжать только в отпуске: два раза в год. Иногда могу приехать, когда пауза на сборные. В Рязани у меня семья, бабушка. Приезжаю в основном к ним, провожу время с близкими, друзей тут практически нет. В этот перерыв приезжал на 10 дней.

— Какие-то перемены в городе замечаете?

— Каждый год приезжаю, особо не замечаю, что меняется. Всё то же, что и раньше. Ну правда редко хожу куда-то… Можем с семьёй где-то поужинать.

— Как оцениваете местную кухню?

— Есть хорошие, современные рестораны. В этом плане всё круто.

— Следите за рязанским футболом, есть ли у вас знакомые рязанские футболисты?

— Подробно не слежу. Когда приезжаю в отпуск, то ребята, которые играют или играли в ФК «Рязань», зовут поиграть вместе. Мой друг — Иван Квасов, [Тренер ЖФК «Спартак-М», ранее тренировал молодежную команду «Рязани-ВДВ».] когда приезжаю в Рязань в отпуск — видимся с ним, играем вместе. Друзей в городе у меня немного, потому что рано уехал из Рязани.

— Вы опередили мой вопрос. У вас есть карточка на ТТЛФ, [Любительский турнир в Рязани.] последняя игра была в 2023 году, уже в «Оренбурге». Как клубы относились к играм, пусть и на любительском уровне?

— Ну конечно аккуратно играл, без фанатизма.

— У ФК «Рязань» давно нет амбиций выхода в ФНЛ. Как вы считаете, насколько важен уровень профессиональной команды для игроков молодежных команд? Может ли их демотивировать перспектива играть во Второй лиге, без амбиций подняться выше?

— Я считаю, что молодые ребята 17-18 лет должны проходить через этот мужской футбол во Второй лиге. Понятно, что в этом возрасте только таланты могут пробиться выше.

Также важно, какие условия, какие задачи ставит команда… Если цель — больше воспитанников — это одно, если задача — выход в ФНЛ, то понятное дело, клуб будет набирать игроков поопытнее, которые уже это все проходили… Но в каждом городе должна быть профессиональная команда, пусть даже и во Второй лиге.

— В 2025 году у вас случился серьёзный прогресс. В 2024 году вы не были игроком стартового состава «Балтики», а теперь один из лидеров клуба в РПЛ. Вы как сами себе объясняете этот прогресс, пришла футбольная зрелость или другая причина?

— Может какие-то взгляды пересмотрел, стал больше работать, но во многом заслуга тренера. Он поверил в меня и начал давать шансы. Я старался ими воспользоваться. Большую роль сыграло то, что Андрей Викторович пришёл в клуб и поверил в меня, и я стараюсь не подводить.

— Андрей Викторович в одном из интервью сказал, что тренерский штаб делает акценты на сильных качествах игрока, поэтому они прогрессируют. У вас это какие качества?

— Передача, видение игры, удар, дриблинг.

— Вам на какой позиции удобнее играть, в центре или смещаться на фланг?

— Атакующего полузащитника. Сейчас я и крайнего инсайда играю. «Десятку», «восьмёрку»… Понятно, что в центре всю жизнь играл… Но в целом, где поставит тренер, там и буду играть.

— Какой гол самый запоминающийся? «Спартаку» или какой-то другой?

— Наверное последний «Спартаку», когда 1-0 выиграли дома, потому что он оказался победным.

— Когда ждём ваш гол со штрафного в РПЛ?

— Надеюсь, что следующий штрафной, который буду исполнять, завершится голом.

— Какие глобальные задачи перед собой ставите в карьере? Есть какая-то мечта?

— На данном этапе — занять с «Балтикой» как можно высокое место. А потом уже буду подтягивать остальные, индивидуальные достижения. Самое главное — делать то, что мы делали, даже ещё чуть-чуть больше, чтобы подняться как можно выше.

— А сборная?

— Понятно, что любой футболист хочет этого, для этого надо приложить все усилия. Хочется сыграть за свою страну, пусть даже в товарищеских матчах. Любой футболист хочет этого. Будем работать…

— Сейчас межсезонье, ходит много слухов, даже о вашем переходе. Есть ли какие-то предложения из клубов, которые входят в топ-5 РПЛ по бюджету?

— Пока я в «Балтике», предложений не было.

— А какое карьерное достижение для вас самое выдающееся? Гол «Спартаку»; игра в юношеской лиге УЕФА за «Локомотив» против топ-клубов, когда, например играли против нынешнего лидера ПСЖ Витиньи; либо что-то ещё?

— Пока ничего грандиозного не произошло. Все впереди. Скажу так, надеюсь, будет в этом году.

— А какое место вы будете считать удачным результатом?

— Первое.

— В интервью 2018 года вы говорили, что редко выходите из дома. Сейчас что-то поменялось?

— Мы тренируемся за городом, в Светлогорске, возвращаемся вечером. Остаётся время только на отдых. Поэтому в будние дни никуда не хожу. А на выходных можно выбраться…

— А как вам Калининградская область?

— Прекрасное место, очень нравится. Мама часто приезжает ко мне в гости. Особенно нравится летом, когда море, много туристов. И в самом Калининграде есть, что поделать, на что посмотреть.

— Существует традиция, когда игрок переходит в клуб, то в раздевалке он поёт песню. Что исполняли вы при переходе в «Балтику»?

— Андрей Викторович Талалаев привнёс в клуб традицию — на день рождения или другое событие — игрок выступает перед всеми. Можно спеть, станцевать или прочитать стихотворение. Я читал «Белую берёзу» Сергея Есенина.

— Патриотично… Я вёл к вашему перформансу на праздновании чемпионства ФНЛ в Калининграде, когда вы на сцене исполнили «Балтийский берег». Это была импровизация?

— Я и в раздевалке отвечаю за музыку, и с ребятами любим попеть, так получилось, что решил выступить. Песня связана с городом, областью, исполняет местный уроженец Олег Газманов. Мы всегда включаем её в раздевалке…

— А что сами слушаете?

— Я меломан, могу и шансон поставить, и что-то современное. Мне без разницы, Михаил Круга Круг, Macan или Надежда Кадышева.

— Спасибо за интервью. Желаю закончить сезон, как можно выше в турнирной таблице.

