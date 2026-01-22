Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорителем РПЛ из Рязани Николаем Титковым

Николай Титков — родился в Рязани. В 10 лет он оказался в школе «Сатурна», а в 18 — в молодёжке «Локомотива», где играл в Еврокубках. Спустя год рязанец дебютировал в основе «железнодорожников». После было несколько аренд в «Оренбург», выход с командой в РПЛ. В 2025 году футболист оказался в калининградской «Балтике». Вместе с ней он также поднялся в РПЛ. В этом сезоне «балтийцы» стали главным открытием турнира. Перед зимним перерывом команда располагается на 5-м месте в таблице, опережая «Спартак», «Динамо», «Рубин» и другие опытные команды лиги.
Одни из лидеров команды-открытия — Николай Титков. В 2025 году он забил дебютный для себя гол в РПЛ «Спартаку». Всего на его счету в текущем сезоне два гола (оба спартаковцам) и три результативные передачи. Редакция РЗН. инфо пообщалась с футболистом и узнала, как часто он бывает в Рязани, как оценивает местную кухню, что слушает и какое место «Балтики» будет считать успешным по итогам сезона.
— Николай, расскажите немного о себе. Как попали в футбол?
— Я родился в Рязани, жил в Канищеве, учился в школе № 65. Мой первый тренер — Александр Грачев. Однажды он пришёл к нам в школу и предложил заниматься футболом, оставил свои контакты. На первую тренировку меня отвел отец… Так я стал заниматься футболом. Мне было 7 лет.
— А до этого не играли?
— Конечно, гоняли мяч с друзьями на улице, во дворе. Ещё занимался и другим спортом — дзюдо. Но больше любил смотреть футбол, болел за «Спартак».
— Какие условия для тренировок тогда были в Рязани?
— Иногда тренировались даже на «Спартаке», когда готовились к соревнованиям между рязанскими школами. Мы выступали за ДЮСШ № 5. А в целом — были разные условия.
Иногда тренировались просто на земле… Это был даже не школьный стадион. Просто ставили портфели, вещи и гоняли мяч.
— Как так получилось, что оказались в Егорьевске, в школе «Сатурна»?
— Наш тренер Александр Грачев постоянно возил своих воспитанников на просмотры в разные школы. Это был не только «Сатурн», но и московские клубы. Так в 2010 году удалось попасть в Егорьевск.
У Александр Грачева тренировался и Константин Кучаев, который на два года меня старше. Его тоже наш тренер устроил в «Мастер-Сатурн». В те времена, да и сейчас, это был бренд. Это была школа, куда отбирают лучших из лучших. Александр Иванович понимал, что там были лучше условия и возможности для будущего развития. Да и не только он возил ребят в Москву и Подмосковье, тренеры из других рязанских школ, например из «Золотых куполов», тоже часто это делали. Можно сказать, это была тенденция.
Было понято, что в Егорьевске — полноценный футбольный интернат, где за тобой постоянно присматривали специалисты.
— Как давался переезд? Было тяжело?
— Многие, кто приезжал туда из дальних городов — не выдерживали и уезжали домой.
Понятно, что без родителей в таком возрасте поначалу было тяжело. Потом привыкаешь, вливаешься и становится легче. Плюс я жил очень недалеко, [Егорьевск находится в 120 км от Рязани.] на выходные часто ездил домой или родители приезжали ко мне.
— А сейчас часто бываете в Рязани?
— Получается приезжать только в отпуске: два раза в год. Иногда могу приехать, когда пауза на сборные. В Рязани у меня семья, бабушка. Приезжаю в основном к ним, провожу время с близкими, друзей тут практически нет. В этот перерыв приезжал на 10 дней.
— Какие-то перемены в городе замечаете?
— Каждый год приезжаю, особо не замечаю, что меняется. Всё то же, что и раньше. Ну правда редко хожу куда-то… Можем с семьёй где-то поужинать.
— Как оцениваете местную кухню?
— Есть хорошие, современные рестораны. В этом плане всё круто.
— Следите за рязанским футболом, есть ли у вас знакомые рязанские футболисты?
— Подробно не слежу. Когда приезжаю в отпуск, то ребята, которые играют или играли в ФК «Рязань», зовут поиграть вместе. Мой друг — Иван Квасов, [Тренер ЖФК «Спартак-М», ранее тренировал молодежную команду «Рязани-ВДВ».] когда приезжаю в Рязань в отпуск — видимся с ним, играем вместе. Друзей в городе у меня немного, потому что рано уехал из Рязани.
— Вы опередили мой вопрос. У вас есть карточка на ТТЛФ, [Любительский турнир в Рязани.] последняя игра была в 2023 году, уже в «Оренбурге». Как клубы относились к играм, пусть и на любительском уровне?
— Ну конечно аккуратно играл, без фанатизма.
— У ФК «Рязань» давно нет амбиций выхода в ФНЛ. Как вы считаете, насколько важен уровень профессиональной команды для игроков молодежных команд? Может ли их демотивировать перспектива играть во Второй лиге, без амбиций подняться выше?
— Я считаю, что молодые ребята 17-18 лет должны проходить через этот мужской футбол во Второй лиге. Понятно, что в этом возрасте только таланты могут пробиться выше.
Также важно, какие условия, какие задачи ставит команда… Если цель — больше воспитанников — это одно, если задача — выход в ФНЛ, то понятное дело, клуб будет набирать игроков поопытнее, которые уже это все проходили… Но в каждом городе должна быть профессиональная команда, пусть даже и во Второй лиге.
— В 2025 году у вас случился серьёзный прогресс. В 2024 году вы не были игроком стартового состава «Балтики», а теперь один из лидеров клуба в РПЛ. Вы как сами себе объясняете этот прогресс, пришла футбольная зрелость или другая причина?
— Может какие-то взгляды пересмотрел, стал больше работать, но во многом заслуга тренера. Он поверил в меня и начал давать шансы. Я старался ими воспользоваться. Большую роль сыграло то, что Андрей Викторович пришёл в клуб и поверил в меня, и я стараюсь не подводить.
— Андрей Викторович в одном из интервью сказал, что тренерский штаб делает акценты на сильных качествах игрока, поэтому они прогрессируют. У вас это какие качества?
— Передача, видение игры, удар, дриблинг.
— Вам на какой позиции удобнее играть, в центре или смещаться на фланг?
— Атакующего полузащитника. Сейчас я и крайнего инсайда играю. «Десятку», «восьмёрку»… Понятно, что в центре всю жизнь играл… Но в целом, где поставит тренер, там и буду играть.
— Какой гол самый запоминающийся? «Спартаку» или какой-то другой?
— Наверное последний «Спартаку», когда 1-0 выиграли дома, потому что он оказался победным.
— Когда ждём ваш гол со штрафного в РПЛ?
— Надеюсь, что следующий штрафной, который буду исполнять, завершится голом.
— Какие глобальные задачи перед собой ставите в карьере? Есть какая-то мечта?
— На данном этапе — занять с «Балтикой» как можно высокое место. А потом уже буду подтягивать остальные, индивидуальные достижения. Самое главное — делать то, что мы делали, даже ещё чуть-чуть больше, чтобы подняться как можно выше.
— А сборная?
— Понятно, что любой футболист хочет этого, для этого надо приложить все усилия. Хочется сыграть за свою страну, пусть даже в товарищеских матчах. Любой футболист хочет этого. Будем работать…
— Сейчас межсезонье, ходит много слухов, даже о вашем переходе. Есть ли какие-то предложения из клубов, которые входят в топ-5 РПЛ по бюджету?
— Пока я в «Балтике», предложений не было.
— А какое карьерное достижение для вас самое выдающееся? Гол «Спартаку»; игра в юношеской лиге УЕФА за «Локомотив» против топ-клубов, когда, например играли против нынешнего лидера ПСЖ Витиньи; либо что-то ещё?
— Пока ничего грандиозного не произошло. Все впереди. Скажу так, надеюсь, будет в этом году.
— А какое место вы будете считать удачным результатом?
— Первое.
— В интервью 2018 года вы говорили, что редко выходите из дома. Сейчас что-то поменялось?
— Мы тренируемся за городом, в Светлогорске, возвращаемся вечером. Остаётся время только на отдых. Поэтому в будние дни никуда не хожу. А на выходных можно выбраться…
— А как вам Калининградская область?
— Прекрасное место, очень нравится. Мама часто приезжает ко мне в гости. Особенно нравится летом, когда море, много туристов. И в самом Калининграде есть, что поделать, на что посмотреть.
— Существует традиция, когда игрок переходит в клуб, то в раздевалке он поёт песню. Что исполняли вы при переходе в «Балтику»?
— Андрей Викторович Талалаев привнёс в клуб традицию — на день рождения или другое событие — игрок выступает перед всеми. Можно спеть, станцевать или прочитать стихотворение. Я читал «Белую берёзу» Сергея Есенина.
— Патриотично… Я вёл к вашему перформансу на праздновании чемпионства ФНЛ в Калининграде, когда вы на сцене исполнили «Балтийский берег». Это была импровизация?
— Я и в раздевалке отвечаю за музыку, и с ребятами любим попеть, так получилось, что решил выступить. Песня связана с городом, областью, исполняет местный уроженец Олег Газманов. Мы всегда включаем её в раздевалке…
— А что сами слушаете?
— Я меломан, могу и шансон поставить, и что-то современное. Мне без разницы, Михаил Круга Круг, Macan или Надежда Кадышева.
— Спасибо за интервью. Желаю закончить сезон, как можно выше в турнирной таблице.
Фото предоставила пресс-служба ФК «Балтика».
