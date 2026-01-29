Задачи на сезон, бюджет и воспитанники. Всё, что вы хотели узнать о рязанском футболе

В тексте вы узнаете о задаче ФК «Рязань» на сезон, бюджете команд (входит ли клуб в топ-5?), почему уходят воспитанники и ждать ли выхода клуба в следующий дивизион. Также читайте о создании поля с подогревом и навеса на «Рязань-Арене», посещаемости и создании футбольной академии.

В 2025 году Илья Котиков стал президентом Рязанского регионального футбольного союза. Редакции РЗН. Инфо удалось взять у него первое большое интервью. В беседе Илья Котиков ответил на главные вопросы о рязанском футболе.

В интервью вы узнаете о задаче ФК «Рязань» на сезон, бюджете команд, почему уходят воспитанники и ждать ли выхода клуба в следующий дивизион.

Также читайте о создании поля с подогревом и навеса на «Рязань-Арене», посещаемости и создании футбольной академии.

— Илья, вы заступили на новую должность в 2025 году. Расскажите о главных достижениях на посту за это время.

— Мы начали работу с приведения в порядок инфраструктуры. Особое внимание уделили «Рязань-Арене»: отремонтировали трибуны, санузлы, подтрибунные помещения, раздевалки, заменили экран на светодиодный. Сейчас занимаемся контролем доступа, чтобы у нас стадион отвечал всем современным требованиям.

Также разработали проектно-сметную документацию на создание навеса на одной из трибун. Это позволит зрителям комфортно находиться на стадионе в любую погоду.

Сейчас проект проходит экспертизу. Обсуждаем реализацию проекта с правительством региона. Хотим реализовать его в 2026 — 2027 году, в зависимости от финансирования.

Кроме того, в этом году хотим провести на территорию «Рязань-Арены» газ, а в 2027 году сделать блочно-модульную котельную. Она позволит оборудовать поле подогревом.

— Потребуется ли замена покрытия?

— Искусственное поле должно меняться каждые пять лет. Последний раз его обновляли в 2023 году. По нашим планам, после проведения газа и строительства котельной, в 2028 году уложим новое покрытие, но с уже с подогревом.

— Тёплые поля также планируются в манеже?

— Да, в 2026 году в рамках второго этапа строительства манежа запланированы два футбольных поля с подогревом (полноразмерное и половина). Также там появятся трибуны на 2 тысячи зрителей и подтрибунные помещения. Это позволит круглогодично использовать не только манеж, но и открытые поля.

Также мы прорабатываем вопрос о строительстве ещё одного манежа в Рязани. Есть у нас к этому потенциал. Федеральный центр нашу идею поддерживает, обсуждали её с президентом РФС, губернатором Рязанской области. С администрацией города осмотрели пару площадок, где это можно реализовать. Не исключаю, что получится построить манеж, который будет служить федеральным тренировочным центром. Но пока забегать вперёд не стоит…

— Какие задачи у футбольных клубов стоят на текущий сезон?

— Для мужской основы сейчас нет задачи выйти из дивизиона «Б», перебраться в «Серебро», «Золото». Эти амбиции мы в головы спортсменов не закладываем в 2026 году.

Переход в следующую лигу невозможен без наличия определённых инфраструктурных проектов, требований. В том числе поле с подогревом, повышение зарплат у футболистов.

В прошлом году мы посчитали, что для этого нам потребуется увеличить бюджет только первой команды ФК «Рязань» до 150 млн рублей.

— А какой сейчас бюджет у команд?

— По 60-70 млн рублей. В этом году мы для ФК «Рязань» ставим задачу по максимуму укомплектоваться рязанскими футболистами. С первого матча у нас в основе ожидается больше половины рязанских футболистов. Доведём летнюю селекцию, и в 2027 году будем формировать задачу для профессионального клуба.

У ЖФК «Рязань-ВДВ» в этом году 30-летний юбилей, будем их чествовать, максимально везде их показывать и гордиться тем, что они у нас есть. Но опять же, с тем бюджетом, который у нас есть, конкурировать со столичными топами…

— А какое место по бюджету мы занимаем в сравнении с соперниками? Входим в топ-5?

— Конечно, нет. В нашем дивизионе «Б» входим в топ-10. И то ближе к 10 месту.

— А какие бюджеты у женских столичных клубов?

— Ну у первых мест бюджеты под 600 миллионов рублей.

— А местные воспитанники смогут решить задачу выхода в следующую лигу?

— Мы не говорим о том, что в 2027 году будем выходить из группы. К этому моменту мы подтянем инфраструктуру, проведём реконструкцию манежа. Сможем заявить поле с подогревом в манеже, как запасное. Только тогда мы уже сможем инфраструктурно соответствовать тому дивизиону, в который хотим попасть.

Ну и опять же, задача правительства региона, которую мы перед собой формулируем: не столько профессиональный спорт, а именно массовый, любительский. Думаю, с этой задачей уверенно справляемся. В российском рейтинге РФС среди регионов по любительскому футболу мы в 2025 году заняли 2-е место, уступив лишь Санкт-Петербургу.

— А какая задача была у ФК «Рязань» в прошлом сезоне?

— Задача была не быть последними в лиге, быть в пятёрке. Достойно выступить, чтобы рязанским болельщикам было не стыдно за свою команду.

— Её озвучивали перед началом сезона?

— Задачу формировали по ходу сезона. Это честно, потому что первый круг были в лидерах. И уже появились мнения и мысли о том, что нужно дожимать, провести соответствующую трансферную компанию. Но это сразу приводило к тому, что нужно увеличивать бюджет, на это финансовой возможности не было…

— В прошлом году у клубов отсутствовали титульные спонсоры. Как обстоят дела в этом году с помощью спонсоров?

— Академия ФК «Рязань» дополнительно к бюджетному финансированию получит от спонсоров 10 миллионов рублей, ЖФК «Рязань-ВДВ» — 15 миллионов. По мужскому клубу активно ведём переговоры с двумя рязанскими компаниями.

— О какой сумме будет идти речь?

— В районе 10 млн рублей.

— А есть ли какие-то субсидии от РФС, за медиаактивность и прочее?

— Региональный футбольный союз получает ежегодную субсидию от РФС в 2 млн рублей. Клубы также имеют доплаты за участие в кубке.

В 2024 году была отдельная субсидия от РФС, адресное финансирование, которое потратили на оборудование. Но если есть возможность где-то поучаствовать, заявиться о себе — мы везде заявляемся.

— Главная задача клубов — акцент на местных воспитанниках, но ежегодно ФК «Рязань» покидают местные игроки…

— Так будет происходить всегда. Ребята, которые растут, они двигаются дальше. Человек же всегда ищет место, где ему теплей, комфортней, больше платят, лучшие условия. И это нормально. То есть никто никого здесь держать и удерживать не будет. Если у ребят есть потенциал к росту, то это их право.

— Как планируете повышать посещаемость на трибуны?

— В прошлом году «Рязань-Арена» собрала лишь на одном из матчей 1,5 тысячи человек, при вместимости в 5 тысяч. Мы понимаем, что нужно делать. Медийное освещение — сильный вектор в этом направлении. Мы уже стали анонсировать матчи на радио, в соцсетях, на рекламных конструкциях в городе, в общественном транспорте, учебных и спортивных учреждениях.

В 2026 году для заполняемости трибун сделаем всем школьникам бесплатный вход. Это будет приобщать детей к футболу, и команды будут по-другому реагировать на заполненные трибуны.

Также у нас появился фудтрак. В нем в том числе продается атрибутика, запустили футбольный мерч в продажу.

— В Рязани появилась футбольная академия. В неё будут набирать только местных детей или нет?

— Академия будет заточена на то, чтобы игроки пополняли профессиональные клубы, в том числе и ФК «Рязань». У нас запланирован просмотр детей из районов Рязанской области. Руководить академией пригласили сильного специалиста из Москвы.

Планируется, что два возраста академии: 2010 и 2011 годов примут участие в ЮФЛ в 2026 году. Также будем сотрудничать с академией ЦСКА.

— Назовите главные проблемы, с которыми столкнулись в работе?

— Важная проблема — недостаточное количество судей. В прошлом году мы реанимировали местный чемпионат. В него заявилась 31 команда, годом ранее было всего 11. Из-за роста количества матчей нам пока не хватает судей.

Также отмечу недостаточное финансирование региональных турниров и первенств. По сути 90-95% затрат уходит на зарплату судейства и их доставку. В существующих реалиях важно проводить турниры красочно, празднично, с медийным сопровождением, статистикой, освещением в СМИ.

Ну в целом отмечу нехватку футбольных полей. В Рязани из-за плотности застройки эту проблему трудно решить. В районах благодаря программе местных инициатив планируем увеличить число футбольных полей.

В целом, неразрешимых проблем нет. Постепенно мы их все обязательно решим!

Пользуясь случаем, хотел поблагодарить за помощь в развитии футбола в нашем регионе команду правительства Рязанской области, министерства спорта, глав муниципальных образований и лично губернатора Павла Викторовича Малкова за особое внимание к нашему виду спорта.

— Спасибо за беседу.

Фото: ГАУ РО ФК «Рязань», минспорт Рязанской области.