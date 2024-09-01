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В Рязанской области построят уникальный индустриально-складской компле...
На прошедшем в июне этого года Международном экономичес...
13 сентября 09:36
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Рязанская студентка поделилась впечатлениями о работе в компании «Зеле...
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12 сентября 16:19
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В Рязанском театре драмы «Большие гастроли» начались с «Пиковой дамы»
В начале спектакля зрителей предупредили: «спектакль нр...
12 сентября 11:47
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Опасный эксперимент. Можно ли съесть сосиски за 23 рубля?
Журналисты РЗН. инфо взялись на опасный эксперимент — к...
8 сентября 16:50
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