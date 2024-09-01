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В Рязанской области построят уникальный индустриально-складской компле...
На прошедшем в июне этого года Международном экономичес...
13 сентября 09:36
2 880
Рязанская студентка поделилась впечатлениями о работе в компании «Зеле...
Студентка Алина Журавлева решила остаться в компании «З...
12 сентября 16:19
2 036
В Рязанском театре драмы «Большие гастроли» начались с «Пиковой дамы»
В начале спектакля зрителей предупредили: «спектакль нр...
12 сентября 11:47
2 062
Опасный эксперимент. Можно ли съесть сосиски за 23 рубля?
Журналисты РЗН. инфо взялись на опасный эксперимент — к...
8 сентября 16:50
4 580
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Рыбацкая деревня

Рыбацкая деревня

Гостиничный комплекс в норвежском стиле с маяком на берегу озера.

Другие кинотеатры

Парк имени Гагарина
Парк имени Гагарина
Батурино
Батурино
Свободное время
Свободное время
Тума
Тума
Площадь Победы
Площадь Победы
Село Троица Спасского района
Село Троица Спасского района
Площадь Театральная
Площадь Театральная
Дом со-творчества «Тепло»
Дом со-творчества «Тепло»
Оздоровительный комплекс «Звездный»
Оздоровительный комплекс «Звездный»
Усадьба фон-Дервизов в Старожилово
Усадьба фон-Дервизов в Старожилово
Бульвар Победы
Бульвар Победы
Сынтул
Сынтул
Рязанская ВДНХ
Рязанская ВДНХ
Площадь Новаторов
Площадь Новаторов
Усадьба фон Дервиза в Кирицах
Усадьба фон Дервиза в Кирицах
Аэродром Протасово
Аэродром Протасово
село Протасово, ул. Советская, 1
Спасск-Рязанский
Спасск-Рязанский
Мясной
Мясной
Заокское
Заокское
Улица Почтовая
Улица Почтовая
Соколовка
Соколовка
Площадь Маргелова
Площадь Маргелова
Заборово
Заборово
ЦПКиО
ЦПКиО
Спас-Клепики
Спас-Клепики
Концертно-выставочный зал «На Грибоедова»
Концертно-выставочный зал «На Грибоедова»
Морская школа
Морская школа
Шилово
Шилово
Скопин
Скопин
Скорбященский мемориальный комплекс
Скорбященский мемориальный комплекс
Ореховое озеро
Ореховое озеро
Рыбное
Рыбное
Поляны
Поляны
Глебово-Городище
Глебово-Городище
Клетино
Клетино
Солотча
Солотча
Площадь Соборная
Площадь Соборная
Площадь Ленина
Площадь Ленина
Лыбедский бульвар
Лыбедский бульвар
Аэродром Панино
Аэродром Панино
Рязанская область, Спасский район, 48 км автодороги Рязань – Ижевское
Городской парк
Городской парк
Летное поле у поселка Шумашь
Летное поле у поселка Шумашь
Лесопарк
Лесопарк
Озерье
Озерье
Ласково
Ласково
Дубки
Дубки
Баграмово
Баграмово
Новоселки (Рыбновский район)
Новоселки (Рыбновский район)
Старая Рязань
Старая Рязань
Димитриевский мужской монастырь
Димитриевский мужской монастырь
391830 с. Дмитриево, Скопинского района
Улица Костычева
Улица Костычева
База отдыха «Мещера»
База отдыха «Мещера»
д.Полушкино
Загородный оздоровительный комплекс «Звёздный»
Загородный оздоровительный комплекс «Звёздный»
Рязанская область, Спасский район, с. Выползово (35 км от г. Рязани)
Иоанно-Богословский монастырь
Иоанно-Богословский монастырь
с. Пощупово
Казанский женский монастырь
Казанский женский монастырь
ул. Фурманова, д. 56
Касимов
Касимов
Вышгород
Вышгород
Варские
Варские

Обзоры и анонсы

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А что в кино?
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А что в кино?
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А что в кино?