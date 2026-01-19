Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной пятиэтажки в Рязани столнкнулись с новой проблемой

Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Рязани на улице Грибоедова, затопило канализационными стоками. Местные жители рассказали о проблеме редакции РЗН. инфо.

По словам жильцов, затопление подвала в пятиэтажке происходит регулярно на протяжении нескольких лет. Отмечается, что с ноября 2025 года подвал затапливало несколько раз, однако проблема до сих пор не решена.

«Подвал затоплен до уровня ступеней, в подъезде стоит невыносимый зловонный запах фекалий и канализационных отходов, который распространяется в квартиры, сильно парит. Стены и электрические щитки в конденсате. Летом была такая же ситуация, в жару и повышенную влажность подвал превратился в рассадник комаров», — поделились местные жители.

Кроме того, жильцы вынуждены оставлять подъезд открытым из-за сильного запаха, чтобы была возможность дышать. По словам рязанцев, если этого не делать, то зимой, во время холодов, дверь замерзает из-за повышенной влажности. При этом блокируется выход на улицу.

Согласно открытым данным, дом построен в 1961 году. По словам жильцов, после капитального ремонта отопления в подвале, который завершился летом 2025 года, частично отсутствовало тепло в квартирах, текли батареи. Проблему долго не могли решить также из-за затопления.

По данным региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, в пятиэтажку № 41 на улице Грибоедова ремонт системы теплоснабжения и подвальных помещений проводился в 2023—2025 годах.

Ремонт фасада запланирован на 2029-2031 годы, а фундамента — 2044-2046 годы.

Как рассказали жители, в управляющей компании им заявили, что затопление происходит со стороны тепловой камеры МУП «РМПТС». Но из теплосетей жалобы перенаправляют в «Водоканал» из-за проблем с трубами. Также, по словам рязанцев, УК предлагает отключить электричество, из-за риска короткого замыкания на фоне влажности в щитках.

«Ситуация плачевная, фундамент дома разрушается, невыносимый запах доводит до головной боли, в квартире холодно, условия для проживания невыносимые. Как быть нам, людям, которые исправно платят за коммунальные услуги?» — заявили обеспокоенные жители.

По словам рязанцев, для решения проблемы они обратились в управляющую компанию, Госжилинспекцию, горадминистрацию, правительство и прокуратуру, но узнать, кто именно и когда будет исправлять сложившуюся ситуацию, не удалось.

«Каждая из организаций снимает с себя ответственность и затопление подвала не устраняет», — заявили жильцы.

В четверг, 15 января, журналист РЗН. инфо побывала в доме № 41 на улице Грибоедова. При входе в третий подъезд чувствуется сильный неприятный запах. Около двери и лестницы присутствует пар, исходящий из подвала. Находиться в подъезде и дышать таким воздухом тяжело.

Около подъезда под окнами квартир расположилась большая яма, видно трубы. Однако никакие работы там не проводятся. По словам жителей, яму раскопали около трех недель назад. Она уже покрылась снегом.

Журналист РЗН. инфо также ознакомилась с ответами ведомств на жалобы жителей. Так, например, в ноябре 2025 года в Госжилинспекции заявили, что «затопление подвального помещения вышеуказанного дома происходит из тепловой камеры МУП „РМПТС“, о чем проинформирована администрация Рязани. По информации администрации, для устранения подтопления тепловой камеры были проведены мероприятия по откачке канализационных стоков из тепловой камеры».

Кроме того, согласно официальному ответу, ГЖИ выдала предостережение управляющей компании и поручила почистить подвал от мусора, провести дезинфекцию и выполнить гидрозатвор.

Однако на момент публикации материала проблема так и не решилась.

Стоит отметить, что затопленный подвал — это не единственная проблема с которой сталкивались жители дома № 41 на улице Грибоедова. Напомним, 22 июня 2018 года там произошел крупный пожар на крыше. Из горящего дома эвакуировали 53 человека, в том числе четырех детей.

Позже стало известно, что на крышу дома мог попасть любой человек. Ведущий туда люк на четвертом этаже не закрывался на замок. Жители также предполагали , что причиной пожара стала проводка, ведущая на чердак. В ходе тушения крыши в квартирах «надулись» потолки, отклеились обои, по плиткам и стоякам текла вода.