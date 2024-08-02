Троица — село в Спасском районе Рязанской области. Административный центр Троицкого сельского поселения. Село расположено на правом берегу Оки примерно в девяти километрах к западу от районного центра. Ближайшие населенные пункты — деревня Ясаково к западу, село Красильниково к северу и деревня Острая Лука к югу.

Село Троица-Пеленица упоминается в писцовых книгах за 1629 год. В селе существовал Переницкий монастырь. В 1764 году монастырь быль упразднен, а имевшаяся в нем Троицкая церковь стала приходской.

В 1905 году село являлось административным центром Троицкой волости Спасского уезда Рязанской губернии и имело 349 дворов при численности населения 2507 человек.

В селе имеется станция Ясаково Сасовского направления Московской железной дороги.

К востоку от села находится Троицкий понтонный мост через Оку, по которому проходит автомобильная дорога, связывающая Спасск-Рязанский с федеральной трассой М5 «Урал».