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Село Троица Спасского района

Село Троица Спасского района

Троица — село в Спасском районе Рязанской области. Административный центр Троицкого сельского поселения. Село расположено на правом берегу Оки примерно в девяти километрах к западу от районного центра. Ближайшие населенные пункты — деревня Ясаково к западу, село Красильниково к северу и деревня Острая Лука к югу.

Село Троица-Пеленица упоминается в писцовых книгах за 1629 год. В селе существовал Переницкий монастырь. В 1764 году монастырь быль упразднен, а имевшаяся в нем Троицкая церковь стала приходской.

В 1905 году село являлось административным центром Троицкой волости Спасского уезда Рязанской губернии и имело 349 дворов при численности населения 2507 человек.

В селе имеется станция Ясаково Сасовского направления Московской железной дороги.

К востоку от села находится Троицкий понтонный мост через Оку, по которому проходит автомобильная дорога, связывающая Спасск-Рязанский с федеральной трассой М5 «Урал».

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Рязанская область, Спасский район, 48 км автодороги Рязань – Ижевское
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Ласково
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Димитриевский мужской монастырь
391830 с. Дмитриево, Скопинского района
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Улица Костычева
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ул. Фурманова, д. 56
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