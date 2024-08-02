Промышленно-усадебный комплекс фон-Дервизов, 1868—1910-е гг. — объект культурного наследия федерального значения, расположенный на территории Рязанской области в рабочем поселке Старожилово, в 56 километрах от Рязани.

В 1860-х годах в нескольких километрах от села Старожилово проходило строительство одного из участков Рязанско-Козловской железной дороги. Начало предприятию положено Павлом Григорьевичем фон-Дервиз. Строительством участка руководили предприниматели — концессионеры К.Ф. фон-Мекк и П.Г. фон-Дервиз. Железнодорожное полотно и объекты железнодорожной инфраструктуры затронули земли Старожилово.

Павел Григорьевич фон-Дервиз — «железнодорожный король» и первый российский мультимиллионер.

Павел Григорьевич фон-Дервиз приобрел у княгини Ольги Алексеевны Орловой более 3000 десятин земли в Старожилово и оформил на свою жену Веру Николаевну Тиц.

В 1874 после переезда П.Г. фон-Дервиз в Ниццу управление усадьбой перешло брату, Михаилу Григорьевичу фон-Дервиз, который жил с семейством в Старожилово до 1881 года.

После смерти Павла Григорьевича в 1881 Старожилово получил по наследству его младший сын Павел Павлович фон-Дервиз.

В 1891 году было начато строительство Конного завода.

Комплекс проектировал русский архитектур второй половины XIX века Федор Осипович Шехтель.

Сначала были построены винокуренный завод (1890), молочный завод (1891), скотный двор (1892—1893), в конце 1893 — конный двор, и последним, уже в 1896 — конный завод. Комплекс был оснащен водопроводом и отопительной системой.

В 1918 имение было национализировано после революции 1917 года. На территории конезавода организованы кавалерийские курсы Красной Армии.

В 1920 в числе курсантов военную выучку в Старожилово проходил будущий полководец и Маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков (1896 — 1974), о чем писал в книге «Воспоминания и размышления».

На здании современного Старожиловского конного завода размещена мемориальная доска с надписью: «Здесь с января по июль 1920 г. проходил военную службу Жуков Георгий Константинович, Маршал Советского Союза».

Объект включен в рязанскую часть маршрута федерального проекта «Русские усадьбы», инициированного Министерством культуры Российской Федерации.