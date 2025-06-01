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Касимов

Касимов

Город Касимов находится на северо-востоке Рязанской области на левом берегу. Город был основан в 1152 году князем Юрием Долгоруким. В месте, где ранее располагалось поселение, жил финно-угорский народ мещеры, поэтому Касимов назывался Городец Мещерский. После разорения татаро-монголами и пожаров в 1376 году, город был заново отстроен выше по течению Оки и получил название Новый Низовый Городец. В 1452 году он был подарен казанскому царевичу Касиму князем Василием и в 1471 году был переименован в Касимов. До 1682 года являлся центром Касимовского ханства.

В 1773 году Касимов стал уездным городом — центром Касимовского уезда Рязанского наместничества, которое затем было преобразовано в Рязанскую губернию. В конце XIX века Касимов становится крупным торгово-промышленным городом. В 1937 году вошел в состав Рязанской области.

Среди главных достопримечательностей Касимова — набережная Оки, Богоявленская церковь, мечеть с минаретом и мавзолеи. Также в городе есть и действующая мечеть, построенная в 1906 году. В центральной части города расположены Никольская, Благовещенская и Троицкая церкви, а также Вознесенский собор. В Старом Посаде находится Ильинская церковь. В Касимове работают краеведческий музей, музей этнографии касимовских татар, музеи народных ремесел и промыслов, а также «Русский самовар».

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