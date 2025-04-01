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Арт-пространство «СПОРЫ»

Арт-пространство «СПОРЫ»

Наш девиз — «В спорах рождается искусство». Наша философия — «Все творческие люди объединены одним мицелием и, как грибочки, появляются в разных местах и проявлениях, распространяя свои Споры и неся добро и созидательность.»

Почему мы называемся арт-пространство? Потому что здесь каждый уголок дышит теплом и творчеством талантливых рязанцев:

  • Уникальные товары ручной работы от местных мастеров (от брелоков до авторской одежды);
  • Ароматный кофе от рязанского производителя кофе (Bravos) и авторские десерты;
  • Здесь вы можете попробовать и забрать с собой легендарный десерт нашего края — Калинник!;
  • Фоном играет исключительно авторская музыка рязанских исполнителей, а иногда и вживую, нужно только попасть на наши квартирники;)
  • Проходят вечера живой музыки, поэзии, лектории, встречи с удивительными людьми, киноклубы, книжные клубы и многое другое;
  • Проводятся мастер-классы, где вы сможете создать что-то своими руками, в том числе грибы в технике папье-маше и не только…;
  • Здесь можно купить и отправить авторскую открытку в любую часть нашей необъятной страны;
  • А если вы находитесь в другом городе, то даже можете попросить нас отправить вам понравившийся товар службой доставки.

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