Наш девиз — «В спорах рождается искусство». Наша философия — «Все творческие люди объединены одним мицелием и, как грибочки, появляются в разных местах и проявлениях, распространяя свои Споры и неся добро и созидательность.»

Почему мы называемся арт-пространство? Потому что здесь каждый уголок дышит теплом и творчеством талантливых рязанцев: