Наш девиз — «В спорах рождается искусство». Наша философия — «Все творческие люди объединены одним мицелием и, как грибочки, появляются в разных местах и проявлениях, распространяя свои Споры и неся добро и созидательность.»
Почему мы называемся арт-пространство? Потому что здесь каждый уголок дышит теплом и творчеством талантливых рязанцев:
- Уникальные товары ручной работы от местных мастеров (от брелоков до авторской одежды);
- Ароматный кофе от рязанского производителя кофе (Bravos) и авторские десерты;
- Здесь вы можете попробовать и забрать с собой легендарный десерт нашего края — Калинник!;
- Фоном играет исключительно авторская музыка рязанских исполнителей, а иногда и вживую, нужно только попасть на наши квартирники;)
- Проходят вечера живой музыки, поэзии, лектории, встречи с удивительными людьми, киноклубы, книжные клубы и многое другое;
- Проводятся мастер-классы, где вы сможете создать что-то своими руками, в том числе грибы в технике папье-маше и не только…;
- Здесь можно купить и отправить авторскую открытку в любую часть нашей необъятной страны;
- А если вы находитесь в другом городе, то даже можете попросить нас отправить вам понравившийся товар службой доставки.