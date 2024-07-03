Городище Старая Рязань расположено в 50 километрах от Рязани в Спасском районе. Старая Рязань являлась одним из крупнейших древнерусских городищ
Городище Старая Рязань охраняется государством как археологический заповедник и историко-ландшафтный памятник федерального значения. Ежегодно на городских укреплениях проводятся археологические миссии и научные лагеря. У подножья оборонительных валов городища находится село Старая Рязань.
Добраться из Рязани до городища можно автобусом от автовокзала «Приокский» до Спасска-Рязанского. Далее пассажирский паром через Оку (1-2 раза в час) и пешком до села Старая Рязань (3 километра).
Личным автотранспортом ехать на юг от Рязани по трассе М-5 (60 километров), после Кириц — поворот налево на Спасск-Рязанский (есть указатель) до городища Старая Рязань (18 километров).