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Старая Рязань

Старая Рязань

Иммерсивные экскурсии на Старой Рязани

6 июля 15:30
7 июля 14:30
7 июля 15:30

Городище Старая Рязань расположено в 50 километрах от Рязани в Спасском районе. Старая Рязань являлась одним из крупнейших древнерусских городищ XII—XIII вв.еков и была столицей Великого Рязанского княжества. На сегодняшний день это одно из наиболее больших археологических городищ России, площадь которого составляет более 60 гектаров. Город был уничтожен зимой 1237 года во время монгольского нашествия хана Батыя, а все его постройки, включая каменные храмы, обращены в пепел. В XIV веке столичные и кафедральные функции принял на себя город Переяславль-Рязанский, который в 1778 стал называться Рязанью.

Городище Старая Рязань охраняется государством как археологический заповедник и историко-ландшафтный памятник федерального значения. Ежегодно на городских укреплениях проводятся археологические миссии и научные лагеря. У подножья оборонительных валов городища находится село Старая Рязань.

Добраться из Рязани до городища можно автобусом от автовокзала «Приокский» до Спасска-Рязанского. Далее пассажирский паром через Оку (1-2 раза в час) и пешком до села Старая Рязань (3 километра).

Личным автотранспортом ехать на юг от Рязани по трассе М-5 (60 километров), после Кириц — поворот налево на Спасск-Рязанский (есть указатель) до городища Старая Рязань (18 километров).

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