Рязанский областной Дворец культуры и искусства — новое учреждение, которое станет культурным центром притяжения для всего региона. Главные цели и задачи нашего учреждения — создание и развитие современных форм организации культурного досуга с учетом потребностей различных социально-возрастных групп населения, приобщение жителей Рязанской области к творчеству, культурному развитию и самообразованию, любительскому искусству, народным художественным промыслам и ремеслам.

Рязанский Дворец культуры и искусства основан 25 января 2021 года. В 2024 году учреждение переехало в здание на улице Зафабричной, 12, которое было капитально отремонтировано в рамках национального проекта «Культура».

В настоящее время Дворец является одновременно центром развития профессионального искусства и центром семейного досуга с общественной зоной, лекционными залами, местом для концертов, театрализованных представлений и интерактивных выставок.

На базе заведения активную деятельность ведут известные в городе Рязани творческие коллективы; работают творческие кружки и объединения, в том числе театральная лаборатория, студии писательского и журналистского мастерства, бального, эстрадного и современного танцев, художественная студия и многие другие.

С февраля 2025 года на площадке Дворца культуры начало работу очное отделение Рязанского филиала Московского института культуры. Студенты будут учиться в отдельных аудиториях, используя весь материально-технический ресурс и творческий потенциал учреждения для прохождения производственной практики.