Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 02
12°
Птн, 03
13°
Сбт, 04
15°
ЦБ USD 81.01 -0.49 03/10
ЦБ EUR 95.34 -0.3 03/10
Нал. USD 81.06 / 82.00 02/10 18:15
Нал. EUR 96.50 / 97.67 02/10 18:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
1 910
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
1 231
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
1 310
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
18 сентября 15:23
3 336
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Рязанский областной Дворец культуры и искусства

Рязанский областной Дворец культуры и искусства

Рязанский областной Дворец культуры и искусства — новое учреждение, которое станет культурным центром притяжения для всего региона. Главные цели и задачи нашего учреждения — создание и развитие современных форм организации культурного досуга с учетом потребностей различных социально-возрастных групп населения, приобщение жителей Рязанской области к творчеству, культурному развитию и самообразованию, любительскому искусству, народным художественным промыслам и ремеслам.

Рязанский Дворец культуры и искусства основан 25 января 2021 года. В 2024 году учреждение переехало в здание на улице Зафабричной, 12, которое было капитально отремонтировано в рамках национального проекта «Культура».

В настоящее время Дворец является одновременно центром развития профессионального искусства и центром семейного досуга с общественной зоной, лекционными залами, местом для концертов, театрализованных представлений и интерактивных выставок.

На базе заведения активную деятельность ведут известные в городе Рязани творческие коллективы; работают творческие кружки и объединения, в том числе театральная лаборатория, студии писательского и журналистского мастерства, бального, эстрадного и современного танцев, художественная студия и многие другие.

С февраля 2025 года на площадке Дворца культуры начало работу очное отделение Рязанского филиала Московского института культуры. Студенты будут учиться в отдельных аудиториях, используя весь материально-технический ресурс и творческий потенциал учреждения для прохождения производственной практики.

Другие кинотеатры

Парк имени Гагарина
Парк имени Гагарина
Батурино
Батурино
Свободное время
Свободное время
Рыбацкая деревня
Рыбацкая деревня
Тума
Тума
Государственный историко-культурный, природно-ландшафтный музей-заповедник «Усадьба С.Н. Худекова»
Государственный историко-культурный, природно-ландшафтный музей-заповедник «Усадьба С.Н. Худекова»
391222, Рязанская область, Кораблинский район, с. Ерлино, ул. Административный центр, д. 5
Площадь Победы
Площадь Победы
Площадь Театральная
Площадь Театральная
Дом со-творчества «Тепло»
Дом со-творчества «Тепло»
Оздоровительный комплекс «Звездный»
Оздоровительный комплекс «Звездный»
Усадьба фон-Дервизов в Старожилово
Усадьба фон-Дервизов в Старожилово
Арт-пространство «Город»
Арт-пространство «Город»
Село Троица Спасского района
Село Троица Спасского района
Бульвар Победы
Бульвар Победы
Дом молодежи
Дом молодежи
Рязанская ВДНХ
Рязанская ВДНХ
Площадь Новаторов
Площадь Новаторов
Сынтул
Сынтул
Ижевское
Ижевское
Усадьба фон Дервиза в Кирицах
Усадьба фон Дервиза в Кирицах
Аэродром Протасово
Аэродром Протасово
село Протасово, ул. Советская, 1
Спасск-Рязанский
Спасск-Рязанский
Мясной
Мясной
Касимов
Касимов
Арт-пространство «СПОРЫ»
Арт-пространство «СПОРЫ»
4912
4912
Улица Почтовая
Улица Почтовая
Заокское
Заокское
Соколовка
Соколовка
Площадь Маргелова
Площадь Маргелова
Заборово
Заборово
ЦПКиО
ЦПКиО
Спас-Клепики
Спас-Клепики
Концертно-выставочный зал «На Грибоедова»
Концертно-выставочный зал «На Грибоедова»
Морская школа
Морская школа
Шилово
Шилово
Скопин
Скопин
Скорбященский мемориальный комплекс
Скорбященский мемориальный комплекс
Ореховое озеро
Ореховое озеро
Рыбное
Рыбное
Поляны
Поляны
Глебово-Городище
Глебово-Городище
Клетино
Клетино
Солотча
Солотча
Площадь Соборная
Площадь Соборная
Площадь Ленина
Площадь Ленина
Лыбедский бульвар
Лыбедский бульвар
Аэродром Панино
Аэродром Панино
Рязанская область, Спасский район, 48 км автодороги Рязань – Ижевское
Городской парк
Городской парк
Летное поле у поселка Шумашь
Летное поле у поселка Шумашь
Лесопарк
Лесопарк
Озерье
Озерье
Ласково
Ласково
Дубки
Дубки
Баграмово
Баграмово
Новоселки (Рыбновский район)
Новоселки (Рыбновский район)
Старая Рязань
Старая Рязань
Димитриевский мужской монастырь
Димитриевский мужской монастырь
391830 с. Дмитриево, Скопинского района
Улица Костычева
Улица Костычева
База отдыха «Мещера»
База отдыха «Мещера»
д.Полушкино
Загородный оздоровительный комплекс «Звёздный»
Загородный оздоровительный комплекс «Звёздный»
Рязанская область, Спасский район, с. Выползово (35 км от г. Рязани)
Иоанно-Богословский монастырь
Иоанно-Богословский монастырь
с. Пощупово
Казанский женский монастырь
Казанский женский монастырь
ул. Фурманова, д. 56
Вышгород
Вышгород
Варские
Варские

Обзоры и анонсы

А что в кино?
А что в кино?
Куда пойти в выходные?
Куда пойти в выходные?
А что в кино?
А что в кино?
Куда пойти в выходные?
Куда пойти в выходные?
А что в кино?
А что в кино?
Куда пойти в выходные?
Куда пойти в выходные?
А что в кино?
А что в кино?
Куда пойти в выходные?
Куда пойти в выходные?
А что в кино?
А что в кино?
Куда пойти в выходные?
Куда пойти в выходные?