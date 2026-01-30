Chery вошла в лидеры по продажам машин в Рязанской области по итогам 2025 года

За год рязанцы купили 947 машин, что составило 8,45% от всех продаж в области. Таким образом, марка Chery попала в топ-3 по продажам новых автомобилей в регионе. Лидером за 2025 год стала Lada с показателем 28,43%.

Chery вошла в лидеры по продажам машин в Рязанской области. Об этом говорится в исследовании «Автостата» по итогам 2025 года.

Аналогичная тенденция наблюдается и в целом по стране. Chery также вошла в топ-3 за год по продажам в России, реализовав 99 810 машин.

«Для нас эти цифры — не просто статистика. За каждой проданной машиной стоит конкретная семья, человек, история выбора и доверия. То, что Chery вошла в число лидеров продаж в Рязанской области, — это результат ежедневной работы нашей команды и, прежде всего, доверия со стороны клиентов. Люди приходят к нам за надёжным, современным автомобилем и остаются с брендом надолго.

Мы искренне гордимся тем, что Chery становится частью жизни рязанцев, и благодарны каждому, кто сделал этот выбор. Уверены, что впереди нас ждёт ещё больше счастливых владельцев и новых дорог вместе с Chery», — подчеркнул бренд-директор дилерского центра CHERY «Регион 62» Валентин Лафуткин.

Мировые продажи Chery Group по итогам 2025 года повысились на 7,8%. Общий объём реализации за год составил 2 806 393 автомобиля, а совокупная база владельцев бренда достигла 18,53 миллионов человек, отметили в компании.

Экспортные поставки сохранили рекордные позиции: за пределы Китая было поставлено 1 344 020 автомобилей, что позволило компании снова подтвердить статус крупнейшего экспортёра легковых автомобилей из поднебесной.

В декабре 2025 года Chery Group продала 244 928 автомобилей, успешно завершив год и продемонстрировав устойчивую динамику на ключевых для компании рынках.

По итогам года Chery Group достигла исторических максимумов сразу по 4 ключевым направлениям: совокупные продажи, экспорт, продажи автомобилей на новых источниках энергии и показатели качества продукции. Результаты стали важным этапом в развитии компании и отражают эффективность выбранной стратегии.

Экспорт остаётся одним из ключевых драйверов роста Chery Group. В декабре 2025 года зарубежные поставки составили 144 430 автомобилей, что на 46,8% превышает показатели прошлого года. Месячный объём экспорта компании впервые превысил отметку 140 000 автомобилей. По итогам года экспорт вырос на 17,4%, а совокупные зарубежные поставки Chery Group достигли 5,85 млн автомобилей. Компания сохраняет лидерство среди китайских автопроизводителей по экспорту легковых автомобилей 23 года подряд.

Значительный вклад в результаты 2025 года внесло направление автомобилей на новых источниках энергии. За год Chery Group реализовала 903 847 таких автомобилей, что соответствует росту на 54,9% в годовом выражении. По масштабам производства и темпам роста компания продолжает занимать ведущие позиции в отрасли. Более 90% новых моделей, представленных в 2025 году, относятся к сегменту автомобилей на новых источниках энергии.

Высокие показатели компании нашли отражение и в независимых оценках качества. В 2025 году Chery Group номинировали на премию «China Quality Award» («Китайская национальная премия в области качества»). В исследованиях J.D. Power бренд занял первые места среди китайских производителей сразу в пяти категориях: Initial Quality Study (IQS, «Исследование качества новых автомобилей»), Sales Satisfaction Index (SSI, «Индекс удовлетворённости»), Customer Service Index (CSI, «Индекс качества обслуживания»), Automotive Performance, Execution and Layout (APEAL, «Оценка эксплуатационных характеристик и дизайна») и Vehicle Dependability Study (VDS, «Исследование надёжности автомобилей»). Кроме того, 60 моделей Chery получили высочайшие оценки в пять звезд в глобальных рейтингах безопасности.

Достижения 2025 года способствовали дальнейшему укреплению позиций бренда на глобальном уровне. Chery Automobile успешно провела листинг на Гонконгской фондовой бирже, а Chery Group заняла 233-е место в рейтинге Fortune Global 500, поднявшись сразу на 152 позиции. Такие темпы роста стали самыми высокими среди всех автомобильных компаний рейтинга.

В 2026 году Chery Group планирует продолжить развитие, ориентируясь на темпы роста продаж, превышающие среднерыночные показатели на 10-20 процентных пунктов, и дальнейшее формирование глобальной высокотехнологичной экосистемной компании.