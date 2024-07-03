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Рязанская ВДНХ

Рязанская ВДНХ

Рязанская ВДНХ — это вновь воссозданное городское пространство, где соединились культурная и историческая идентичность Рязанской области с креативными индустриями нашего региона в лице рязанских гастрономических брендов и тематических фестивалей.

Комплекс построили ударными темпами в 1955 году. Строительство Рязанской областной сельскохозяйственной, промышленной и строительной выставки началось 19 августа, а закончилось уже 19 октября. На территории появился 21 павильон, где представляли отрасли народного хозяйства региона, фонтан, скульптуры, клумбы с цветами.

Выставка была круглогодичной, но позже стала местом торговли: здесь открылись магазины, а комплекс переименовали в Торговый городок. Здесь продавали одежду, обувь, парфюмерию, мебель, книги, хозтовары, стройматериалы.

Позже Торговый городок начал приходить в упадок, особенно в 1990-е. Рядом с павильонами появился рынок, разрушились скульптуры, здания перестраивались и разрушались. В 2000-е комплекс — печальная картина, в которой, казалось, нет больше былой красоты…

Возрождение Торгового городка началось с инициативы горожан. На субботники приезжали люди разных возрастов из всех районов города. Новость об инициативных горожанах публиковали в СМИ, и Торговый городок стал «заметным» для жителей города и администрации.

В 2024 году комплекс «Торговый городок» переименовали в «Рязанская ВДНХ».

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