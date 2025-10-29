Рязань
Власти Рязани рассказали, когда платный путепровод станет собственностью города
Выяснилось, что путепровод станет городской собственностью после 20 лет эксплуатации, предположительно, в 2033 году. Однако на вопрос, останется ли он платным, в мэрии точного ответа пока не дали.

«Решение о взимании оплаты за проезд будет принято после передачи путепровода в муниципальную собственность», — отметили в управлении дорожного хозяйства и транспорта.

Строительство первого в стране частного платного путепровода над железной дорогой началось в Рязани в январе 2012 года, а в эксплуатацию объект ввели в декабре. Он соединяет два микрорайона: Дашково-Песочню и Соколовку. Изначально путепровод в течение нескольких месяцев работал в тестовом режиме и оставался бесплатным до 1 марта 2013 года.

Позже рязанцы начали жаловаться на пробки в часы пик в районе платной дороги. В администрации заявили, что проблему можно решить благодаря открытию участка трассы для всех водителей. Однако владелец путепровода — инвестиционная компания «РПД -Рязань» — отказался от предложения.

Спустя некоторое время власти вновь начали вести переговоры о бесплатном проезде в часы пик для сокращения заторов.

Мэрия подала иск к «РПД-Рязань» с требованием обеспечить безостановочный проезд. В апреле 2024 года горадминистрация выиграла дело. Суд обязал собственника платного путепровода обеспечить безостановочный проезд в рабочие дни с 7:00 до 9:00 и с 17:00 до 19:00.

Компания пыталась обжаловать решение, однако апелляцию отклонили.

Собственник просил об отсрочке исполнения решения в связи с тем, что для обеспечения безостановочного проезда необходима модернизация системы взимания платы. Владелец также заявил, что данный процесс является сложным и займет много времени. Однако суд не удовлетворил заявление инвестиционной компании и посчитал, что собственник уже мог выполнить предписанные обязательства.

Безостановочный проезд на платном путепроводе все же заработал в июне 2025 года. Рязанцам предложили использовать на лобовых стеклах автомобилей RFID-метки, которые дают возможность бесконтактной регистрации проезда через пункт взимания платы без полной остановки. Данные устройства помогают системе считывать сигнал, снимать деньги с лицевого счета и открывать шлагбаум. Ранее водители применяли контактные БСК карты.

Однако спустя некоторое время водители вновь пожаловались на пробки из-за взимания платы.

Подробнее о строительстве путепровода, соединяющего Соколовку и Дашково-Песочню можно прочитать в сюжете РЗН. инфо.