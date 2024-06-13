В Рязани собственник платного путепровода обжаловал решение суда

В апреле 2024 года суд обязал собственника платного путепровода в Соколовке обеспечить свободный проезд в часы пик. Инвестиционная компания обжаловала решение и подала апелляцию.

АО «Инвестиционная компания «РПД-Рязань» подало апелляцию на решение Арбитражного суда. Соответствующая информация появилась в картотеке дела.

В апреле 2024 года суд обязал собственника платного путепровода в Соколовке обеспечить свободный проезд в часы пик. Инвестиционная компания обжаловала решение и подала апелляцию.

Двадцатый арбитражный суд принял заявление. Заседание назначили на 24 июля.

Ранее мэр Рязани Виталий Артемов заявил, что вопрос о безостановочном проезде на платном путепроводе в Рязани решается. По его словам, в 2017 году собственник платного путепровода должен был организовать безостановочный проезд, но не сделал этого.

В 2023 году администрация Рязани через суд требовала сделать проезд в часы пик на путепроводе в Рязани свободным.

В апреле 2024 года суд обязал собственника платного путепровода обеспечить свободный проезд в часы пик.