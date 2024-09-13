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Суд оставил в силе решение о безостановочном проезде на путепроводе в Соколовке
Согласно документам, в рабочие дни с 7:00 до 9:00 и с 17:00 до 19:00 на платном путепроводе проезд будет безостановочным.

Арбитражный суд отклонил апелляцию по решению о безостановочном проезде в часы-пик на путепроводе в Соколовке. Соответствую информацию опубликовали в картотеке Арбитражных дел.

Весной 2024 года суд обязывал собственника платного путепровода в Соколовке АО «Инвестиционная компания «РПД-Рязань» обеспечить свободный проезд в часы пик. Согласно документам, в рабочие дни с 7:00 до 9:00 и с 17:00 до 19:00 на платном путепроводе проезд будет безостановочным. Инвестиционная компания обжаловала решение и подала апелляцию. Но решение оставили без изменений, а апелляцию не удовлетворили.

Ранее мэр Рязани Виталий Артемов заявлял, что собственник должен был организовать безостановочный проезд еще в 2017 году, но не сделал этого. В 2023 году администрация Рязани через суд требовала сделать проезд в часы пик на путепроводе в Рязани свободным.